Dårlig julevær, men få alvorlige ulykker

Julaften er det ventet storm fra sørvest eller vest med vindkast på 25-35 meter i sekundet innover land på Sunnmøre. Det gjør at det fortsatt blir vanskelige kjøreforhold i fjellet, på grunn av vind, snø og snøfokk.

På riksveg 15 over Strynefjellet er det kolonnekøyring. Årsaken er at det dårlige været kan gi vanskelige kjøreforhold.

Varselet for Nordvestlandet

Foreløpig er det sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Lørdag morgen meldes det om sørvest liten og periodevis full storm på kysten og i fjellet i Møre og Romsdal. Regn- og haglebyer, nedbør som snø over 400 til 700 meter.

Pass på 2. juledag: Julestorm kan bli ekstremvær Meteorologene trapper opp overvåkingen av været og varsler full storm andre juledag både på Vestlandet og østafjells.

– Det er også ventet vindkast mellom 20-25 m/s på Sunnmøre. Julaften vil kjøreforholdene fremdeles være vanskelige i fjellet i Sør-Norge på grunn av vind, snø og snøfokk, opplyser meteorologene.

Omkom

I Bergen har en mann omkommet som følge av uværet. Den 43 år gamle fiskeren døde etter at sjarken hans havarerte ved Fana lille julaften. Politiet fikk melding om at mannen falt i sjøen. Han ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, ifølge NTB.

Meteorologene har økt beredskapen og varsler full storm som kan bli til ekstremvær fra 2. juledag langs kysten. Meteorologisk institutthar sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer. Blir det et ekstremvarsel får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Søndag ventes et stormsenter sørøst for Island. Det beveger seg østover og ventes mandag ettermiddag inn mot kysten av Møre og Romsdal, men i mindre grad enn først ventet nord for Stad.

Fra svenskegrensa til Lindesnes kan vannstanden blir nær en meter over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene kommende døgn. For strekningen Lindesnes til Stad er høyden anslått noe lavere, til 75 centimeter.

Stengte veier og ras

Riksvei 55 er stengt like ved Sogndal sentrum etter at flere store steinblokker har rast ut. Politiet opplyser at ingen ble skadd i raset, melder NRK.

Statens vegvesen melder om kolonnekjøring på blant annet fylkesvei 50 Hol-Aurland, mens riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 Vikafjellet og E134 Haukelifjell er stengt. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og E16 over Filefjell er imidlertid åpne for trafikk.

– Når det er mye trafikk som skal over fjellet og det blir kolonnekjøring, kan ventetiden bli mange timer. Da kan det ofte være tid å spare på å velge en annen vei selv om det er lengre å kjøre, foreslår Therese Thowsen i Vegvesenet.