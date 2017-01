Skjebnehelg for Ålesund Håndballklubb: – Har kniven på strupen

Riktignok vil ikke to tap i helga være nådestøtet, men Christensen innser at vegen til ståplass da vil være særdeles lang.

– Dette er en alfa & omega-helg for oss. Spesielt kampen mot Orkanger på søndag blir viktig. Da er vi nødt til å vinne. Det blir en make it or break it-helg, sier ÅHK-treneren.

Svært mye tyder nemlig på at det er enten ÅHK eller Orkanger som ender på den ene nedrykksplassen til 3. divisjon. Foreløpig er ÅHK jumbo med tre poeng færre enn trønderne.

– Vi har kniven på strupen denne helga. Veldig mye står på spill. Det er trist om vi skulle miste Ålesund Håndballklubb. Sunnmøre trenger et lag i 2. divisjon, sier Christensen.

Lørdag er det Levanger 2 som gjester Ålesund. Det er også et lag som sliter på nedre halvdel.

– Over for ÅHK ved nedrykk

Aage Christensen er ikke i tvil om at et nedrykk vil få store konsekvenser for klubben.

– Blir det nedrykk, er det over og ut for ÅHK. Du kan ikke ha en satsingsklubb i 3. divisjon, sier han.

Foran sist helg uttalte treneren at han var sikker på at laget hans skulle berge plassen.

– Jeg har fortsatt trua på at det skal ordne seg. Men det vil jeg for så vidt ha helt til det ikke er mulig å berge plassen lenger. Jeg tror det er viktig å ha troa, sier Christensen.

– Tror du spillerne takler betydningen av kampene greit?

– Jeg tenker at dette er noe jentene har hatt god tid til å forberede seg på. Og selv om jentene har hatt en vanskelig sesong, så tror jeg at de har følt at det har vært bedring i det siste. Vi har i alle fall gjort det vi har kunnet får å stå best mulig rustet til avslutningen, sier han.

Kunne tenkt seg litt mer tid

Han viser blant annet til at ÅHK har hentet inn veteraner som Nina Jukopila og Kaja Aarskog.

Sistnevnte innser at ÅHK står overfor en skjebnehelg.

– Spesielt kampen på søndag blir viktig. Det er viktig å hindre at Orkanger tar poeng. Det blir jo en firepoengskamp, sier Kaja Aarskog.

Hun og flere gjorde nylig comeback i håp om å kunne bidra til å berge ÅHK fra nedrykk.

– Formen begynner å komme seg, men vi mangler nok litt tempo. Helst skulle vi nok hatt et par uker til før disse kampene, men den utfordringen må vi bare ta, sier hun.