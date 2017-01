Volda vil hjelpe Ålesund HK med seirer

I likhet med Ålesund Håndballklubb skal Volda møte Orkanger og Levanger 2.

De to sistnevnte – og da spesielt Orkanger, er lag som kjemper for å unngå nedrykk.

– Hvis vi kan hjelpe Ålesund ved å vinne våre kamper, så gjør vi mer enn gjerne det. Men det aller viktigste for oss er jo å sikre oss selv to poeng, sier Volda-trener Haldor Stefan Haraldsson.

– Har du noen formening om det er bra for dere om Ålesund holder seg?

– Nei, jeg har egentlig ikke det. Men jeg unner ingen lag å rykke ned, sier Haraldsson.

Kjemper i toppen

Mens ÅHK sliter i bunnen, kjemper Volda i toppen av 2. divisjon.

For øyeblikket leder Volda serien med tre poeng, men Charlottenlund har to kamper færre spilt.

Uansett er det liten tvil om at Volda må tåle favorittstempelet i begge sine hjemmekamper denne helga.

– Vi møter lag som kjemper for livet. Levanger kan jo også bruke spillere fra 1. divisjon om de ønsker det, men vi går sjølsagt for to seiere uansett, sier Volda-treneren.