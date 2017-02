Tap og utvisning for AaFK

Det ble en jevn og kjedelig kamp mellom de to lagene, med svært få målsjanser fra AaFKs side. De siste 25 minuttene av kampen var gjestene fra Kristiansund klart best, og de to målene kom med Daouda Bamba og Benjamin Stokke.

AaFKs Aron Thrandarson fikk sitt andre gule kort 20. min før slutt, etter en hårreisende takling.

