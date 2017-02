Jublet for bronse og ny pers

- Jeg er kjempefornøyd med bronsemedalje på denne distansen. Og ikke minst at det ble personlig rekord med fem sekunder

23-årige Ådne Andersen, som er fra Hareid, tilskriver en nær optimal treningshøst årsaken til et kanonløp under 1500-meteren under innendørs-NM i Ulsteinhallen lørdag.

Favoritten vant

Ikke bare Warholm som kan ta NM-medalje Karsten Warholm er sjølsagt den naturlige gullfavoritten under NM, men flere lokale utøvere kan ta medaljer.

Marius Vedvik, Gular, favorittvant 1500-meteren på 3.49,73 foran Sigurd Blom Breivik, Ull/Kisa, på 3.50,54. Ådne Andersen tok en sterke bronsemedalje på 3.50,88.

- Det er 14 sekunder bedre enn hva jeg løpt på innendørs tidligere og over fem sekunder bedre enn hva jeg har utendørs på distansen, sier Andersen.

To høydeopphold

Årsaken til framgangen skyldes at Ådne har satset langt mere foran 2017-sesongen enn tidligere. – Jeg har to høydeopphold bak meg i Sør-Afrika i høst, det var perfekt, sier Andersen som ser fram til søndagens 800 under NM i Ulsteinvik.

Da jakter han ny medalje.