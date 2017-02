Warholm sprengte drømmegrensa

- Optimalt. Det var Karsten umiddelbare reaksjon overfor smp.no etter å ha sprengt drømmegrensa på 46 sekunder. For klokka stoppet på 45,96 sekunder under innendørs-NM i Ulsteinhallen lørdag da Warholm passerte målstreken. Han ble dermed første nordmann under 46 sekunder på distansen.

46,10 utendørs