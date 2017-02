Hild Sandvik hedret på årsmøtet i Langevåg

– Hild har med sine over 600 A-kamper for LIL i håndball, en rekke kamper for fotballen, sentrale styre- og trenerverv gjennom en årrekke, og som eneste kvinne i byggekomiteen for Sulahallen da den ble bygget, betydd enormt mye for idrettslaget. Hun har også vært en foregangskvinne for håndballen på Sunnmøre og formidler av gode verdier, sa LIL-leder Solveig Aannø til årsmøtet ved utnevnelsen.

Etterfølger sine brødre

Hild Sandvik er nå blitt 71 år gammel, og har med det vært i Langevåg IL i over 60 år. Også hennes to eldre brødre, Per Vidar og Oddbjørn, har tidligere fått æresmedlemskap i LIL.

– Dette så jeg ikke komme, det var et stort sjokk. Jeg visste ingenting, men er selvsagt svært beæret. Dette gir et «kick» til å fortsette i idrettslaget, og det gjør jeg helt til de hiver meg ut, smiler Sandvik.