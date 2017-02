Perset i eget basseng

– Svømming er sjølsagt en individuell idrett, men på et stevne betyr laget rundt alltid mye. Alle fra klubben står samla, og lagfølelsen er viktig, forteller trener for Aalesunds SLK, Glenn Cudmore.

Den heltidsansatte svømmetreneren forteller om et relativt stort arrangement som samler utøvere fra hele landsdelen tre dager til ende – der de beste fra 13 år og opp til 16 år kvalifiserer seg til årsklassemønstringen i Levanger seinere i vår. Også lokale klubber som Brattvåg, Volda og Sykkylven var representert med utøvere.

Svømte så det fosset

To av Cudmores unge elever skapte virkelig bølger i bassenget, bokstavelig talt, og satte nye personlige bestenoteringer med et hav av tid. Da Sunnmørsposten var innom var det finaleheat i 200 meter medley. Og her gikk det sannelig unna.

– Jeg perset vel med sju sekunder, vant klassen min og er nå videre til årsklassemønstringa, gliste 13 år gamle Vetle V. Løseth fra arrangørklubben.

Han er en av de unge og virkelig lovende lokale utøverne, og tar svømminga seriøst.

– Jeg spiser, trener, sover, går på skole og gjør lekser. Trener seks-sju økter i uka, og har jo en drøm om å nå langt. Jeg liker egentlig alle de fire artene, men det sies at det er en ryggsvømmer jeg er, smiler han.

– Foreløpig mest en hobby

For Tonny Aurora Skjønberg (12) er svømminga foreløpig en morsom hobby, men det betyr ikke at hun stiller til start hundre prosent fri for nerver.

– Jeg er veldig nervøs før jeg skal starte. Det skjer alltid. Men når jeg først er i gang med svømminga forsvinner nervene.

– Jeg perset med ni sekunder og kom inn på tida 3.12, tror jeg. Jeg er veldig fornøyd, og tror jeg klarte dette siden det var et stort stevne med litt press, da føler jeg at jeg må levere. I tillegg har jeg trent godt, fire ganger i uka, og er jevnt god i alt selv om jeg liker brystsvømminga best. Men foreløpig er svømminga bare mest for gøy, jeg har ikke som mål å bli verdensmester, sier 12-åringen.