Sulagutt best hos søta bror

Lørdag brøt Sebastian Vegsund, Skodje IL Bordtennis, en personlig barriere da han slo sin argeste konkurrent i de senere år; Svensken David Olsson.

Sistnevnte, som kommer fra Lund i Sør-Sverige, spilte nærmest på hjemmebane under Malmø Open som gikk over tre dager.

Lørdag møttes Vegsund og Olsson i finalen for klasse 1-5 i dette stevnet for funksjonshemmede. Disse to spillerne har møtt hverandre i flere internasjonale stevner de siste åra; alltid med Olsen som vinner.

Snudde 0-2 til 3-2

Olsen vant oppskriftsmessig de to første settene lørdag, men 15-årige Sebastian slo knallhardt tilbake og snudde kampen i sin favør til 3-2-seier i spennende A-finale.

Fredag ble det 2. plass i double for Vegsund, sammen med Paralympics-mesteren fra 2012; Tommy Urhaug. De tapte for det beste svenske Paralympics-paret Viktor Sjøgren og Alexander Ølgren.

Finaletap søndag

Søndag ble Malmø Open rundet av med singelspill i hver enkelt klasse. Der kom Sebastian Vegsund igjen til A-finalen, i klasse 4. Der ble det 1-3 tap i sett for en rutinert spiller fra Serbia.

Vegsund skal spille KM på hjemmebane i Gomerhuset i Skodje lørdag 25. februar. Dagen etter setter han kursen for et større internasjonalt stevne i Italia.

Unggutten er på det norske landslaget for funksjonshemmede der Norges Bordtennisforbund har Paralympics i 2020 som det neste store målet.