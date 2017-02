Foss Solevåg ute av dagens slalåm

Det sa Sebastian Foss Solevåg til NRK etter søndagens slalåmrenn i St. Moritz i Sveits. Ålesunderen kjørte ut helt i starten.

Henrik Kristoffersen er nummer seks etter første omgang - 0,65 sekunder bak Marcel Hirscher.

Foss Solevåg forklarer det hele med at han tok i litt ekstra, mer enn han gjør til vanlig. Han sier at en bare må ta sjanser i et VM.

– Nå håper jeg bare at hardt arbeid over lengre tid gir resultater. Jeg får bare stå på og trene, og har heldigvis mange år og VM igjen, sier han til NRK.