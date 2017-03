Fannemel fikk det ikke helt til å klaffe

Stjernen landet på 125 meter og fikk 121,8 poeng. Det var nest best av dem som måtte kvalifisere seg. Bare finnen Antti Aalto fikk høyere poengsum med sine 123,4 poeng etter 128,5 meter.

– Stjernen hopper stabilt på et veldig høyt nivå, og det er jeg glad for, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK etter at alle hadde hoppet.

– Det kjentes ut som et veldig fint hopp. Jeg kom meg bra igjennom, så jeg er fornøyd. Jeg ser at det er muligheter til å hevde seg om man gjør jobben, og da kan det bli artig, sa Stjernen.

Vann i sporet

Anders Fannemel hoppet 116,5 meter og endte på 11.-plass, mens Johann André Forfang endte på 17.-plass etter et hopp på 116 meter. Det ga 104,5 poeng.

Sistnevnte ble satt ut av regnet i Lahti som sørget for utfordrende forhold i sporet.

– Det regner, og det la seg i sporet hvor det er kjøleelementer som tar tak i regnet. Det gjør at sporet kjennes litt ut som sandpapir, egentlig. Det glir litt dårlig de første meterne og da ble jeg litt satt ut av posisjon og klarte aldri å finne meg til rette. Det går selvfølgelig ut over hoppinga, sa Forfang til NTB.

– Blir du sittende på Yr utover kvelden for å se an været?

– Nå vet jeg jo hvordan jeg reagerte på det så hvis det er samme i morgen så har jeg en helt annen tilnærming til det, fortalte han.

Tande på 113,5 meter

Forhåndskvalifiserte Daniel-André Tande fikk det ikke helt til å stemme og landet på 113,5 meter i utfordrende og ruskete forhold i Lahti. Også han påpekte gliden i sporet før hoppkanten.

– Det var litt dårlig glidefølelse. Det var bra på hoppkanten, men i og med at jeg er litt ubalansert blir jeg litt bak, sa han til NRK og la til at det ikke er store justeringer som skal til før det er et langt bedre hopp.

– Det er veldig nærme. Jeg ble litt for tidlig aggressiv i kjøringen og var litt langt framme på foten.

Bråthen sier målet likevel er seier i rennet.

– Vi går for å vinne, og vi vet vi har hoppere som er i stand til det. Det er andre som har større favorittstempel enn oss, men vi kommer til å gi alt.

Storbakkerennet avvikles torsdag kveld.