Fem gull til Sunnmøre

Det sa Arve Hatløy i Dimna IL etter at første dag av innendørs-NM i friidrett for ungdomsklassene var over seint fredag kveld.

Mesterskapet arrangeres i Bærum

Tre gull i kappgang

Hatløy kunne glede seg over fem sunnmørske gullvinnere.

Tre kom i kappgang der Fride Møller Flatin (J20-22), Amalie Langvatn Eide, Ålesund FIK (J16) og Sander Kanestrøm, Dimna (G18/19) fikk med seg gullmedaljer uten konkurrenter i sine klasser. Men Møller Flatin og Langvatn Eide noterte seg for gode tider over distansen på 1500 meter.

– Fride gikk et bra løp teknisk og var nede på samme tid som i fjor, sier Arve Hatløy.

Ose overrasket på korthekken

Gull ble det også til Jonas Andre Ose, Dimna, på 60 m hekk i G15. Her var det fullt finaleheat og Ose spurtet sterkt og vant med 2/100 foran Per Bucher Johannessen, Fana.

Tidene ble 8,67 og 8,69 for den nevnte duoen.

– Jonas Andre er helt fersk på 60 m hekk og han har en del å gå på rent teknisk. Derfor var det overraskende at han tok gullmedaljen, sier trener Hatløy. Ose er storfavoritt til å vinne 60 m lørdag.

Vant i siste omgang

Allsidige Sigrid Kleive, Ålesund FIK, tok også med seg gullet i tresteg i J17-klassen. Seiershoppet kom i sjette og siste omgang og Sigrid vant på 11.29 meter.

– Sigrid valgte å stå over noen omganger siden hun skal i aksjon i tre andre øvelser. Hun satset langt bak planken i siste omgangen, men maktet likevel å ta gullet, sier Arve Hatløy.

Sterk sølvmedalje til Fiskå-jente

Det ble en flott sølvmedalje til Caroline Amalie Sætre, Fiskå, på 60 m hekk i J16 på tida 9,14 sekund. Her var det stor deltakelse og tre fulle innledende heat, en sterk prestasjon av Fiskå-jenta å løpe inn til sølv i en øvelse med 20 deltakere.

Et godt løp ble det også av Andreas Vangsnes, Ålesund FIK, på 1500 i G17. Han ble naturlig nok slått kraftig av verdens beste i klassen; Jakob Ingebrigtsen, Sandnes. Men med en imponerende spurt vant Vangnes spurten i hovedfeltet bak suverene Ingebrigtsen. Sistnevnte vant på sterke 3.51,93.

Vangnes noterte 4.12,62 på sølvplass. Håkon Stavik, Ålesund FIK, tok 4. plassen.

Vi nevner også sølv til Isabella Sundgot, Dimna, på 1500 m kappgang i J18/19 og bronse til Kristina Thunem, Fiskå, i samme øvelse og klasse.