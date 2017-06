De unges pengebinge

Forkortelsen LAM står for Lokale Aktivitetsmidler, og det er rett og slett en del av tippeoverskuddet som nå går tilbake til idretten. Og det er idretten i de yngre årsklasser som blir tilgodesett med penger gjennom LAM.

– Midlene skal fordeles til barn mellom 6 og 19 år som er medlem av et idrettslag, altså er det de aldersbestemte grupper som her får et godt økonomisk håndslag, opplyser Kåre Sæter.

– Fylket blir tilgodesett med hele 17,6 millioner kroner totalt, noe som er en solid økning fra i fjor. Og aller best ut kommer idretten i Ålesund, som vil motta over tre millioner kroner til kommunens idrettslag, forteller Sæter.

Kriteriene

– Hva er kriteriene for å få slik støtte?

– Det er sjølsagt viktig å ha en aktiv yngre avdeling. Klubber som kun driver med «voksenidrett» vil ikke få noe som helst fra LAM-midlene.

– Hvem skal sørge for en rettferdig fordeling i de enkelte kommunene?

– Her har departementet bestemt at hver enkelt kommunes idrettsråd får jobben med å fordele midlene mellom de forskjellige idrettslagene. Og det er faktisk gode penger å hente for idrettslagene her. Min egen klubb Valder fikk for eksempel over 250.000 kroner i fjor. Og som sagt – disse pengene er øremerket barne- og ungdomsidretten i hver enkelt klubb.

– Hvordan skal dere kontrollere at pengene ikke går til å lønne spillere og trenere i eksempelvis en fotballklubb?

En tillitssak

– Dette går på tillit til at lederne er seg sitt ansvar bevisst. Samt at klubbene som får tilskudd skal sende inn rapport om hva midlene blir benyttet til.

– Skal den enkelte klubb søke om å få LAM-tilskudd?

– Dette varierer fra kommune til kommune. Jeg vet at Ålesund idrettsråd har hatt tradisjon for å be idrettslagene i Ålesund om å sende inn en søknad, mens andre kommuner bare fordeler midlene ut fra de idrettslagene som er registrert i kommunen og som er medlem av idrettsforbundet, opplyser Kåre Sæter.

Summene er fordelt pr. kommune ut fra hvor mange barn/unge mellom 6 og 19 år som bor i den enkelte kommune. Ålesund topper suverent, siden kommunen har flest innbyggere – og flest unge i den aldersgruppen. Ålesund hadde ved utgangen av 2016 hele 8102 innbyggere i aldersgruppen 6–19 år.