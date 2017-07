Dobbel EM-seier for Ålesundere

Og på kvinnelaget finner man de tre Ålesunds-kvinnene Siri Korsbrekke, Cecilie Skåre og Gerd Ann Sollibakke. Lørdag ettermiddag vant de EM-finalen mot Tyskland. På forhånd ble det spådd en tøff kamp , men nordmennene sikra altså resultatet 2-0.

Dobbel seier

Senere ble det meldt om dobbel EM-seier for Norge. Fra Ålesund Sportsdykkerklubb stilte Marius Skåre, Geir Magne Strand og Jasmin Dervisevic på herrelandslaget. De møtte Danmark i finalen, som er et lag de har tapt mot i tidligere EM. Men til slutt kunne altså de norske herrene slippe jubelen løs for 1-0, og kalle seg for europamestereropamestere de også.