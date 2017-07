Øverås får beholde NM-tittelen

Tirdag ettermiddag bestemte Norges golfforbund at Daniel Øverås fra Ålesund får beholde tittelen som norgesmester i matchplay.

– Jeg er utrolig glad, naturligvis. En slik tittel betyr mye, sier Øverås til norskgolf.no .

På grunn av en feil i gjennomføringen av norgesmesterskapet avgjorde forbundet at det skulle spilles et nytt sluttspill i slutten av juli. Nå trekker de tilbake avgjørelsen.

Øverås sier til Norsk Golf at han ble oppringt at generalsekretær Tor-Anders Hanssen som fortalte at forbundet hadde konkludert med at dette var det beste løsningen på saken.

Støtte

Øverås har mottatt enorm støtte fra både spillere og støttespillere den siste uken.

– Det har betydd utrolig mye, og jeg er positivt overrasket over hvor mange som har brydd seg.

Norges golfforbund har tatt på seg ansvaret for tabben som førte til at gjennomføringen av NM i matchplay ikke ble gjennomført i henhold til turneringsbestemmelsene. Beslutningen om å ikke tildele Øverås tittelen, men sette opp et omspill om mestertittelen, vakte i etterkant sterke reaksjoner.

– Etter å ha kontaktet utøverne er det klart at kun et fåtall utøvere var innstilt på å spille NM Match på nytt. Flere uttrykte også sympati for Daniel Øverås som vant turneringen. Vi mener derfor at det mest riktige blir å la resultatet være tellende, sier Hanssen.