Seieren røk for Lundanes

Olav Lundanes var i tet før den siste etappen, men det var hans landsmann Eskil Kinneberg som til slutt kjempet om en norsk triumf.

Svenske William Lind klarte seg best på vei mot mål og vant med ti sekunders margin.

Den norske verdensmesteren på langdistanse ledet med fire sekunder på Kinneberg før fredagens jaktstart, mens Lind var ytterligere sju sekunder bak. Men Lundanes bommet i en skråli og falt ut av seierskampen.

– Jeg er skuffet over at det ikke fungerte i dag. Kroppen var ikke så bra som jeg hadde håpet, og da ble det tøft, sa Lundanes, som til slutt var i mål over to minutter bak Lind.

I kvinneklassen vant Tove Alexandersson suverent. Svensken slo den norske toeren Anne Margrethe Hausken Nordberg med snaut ti minutter.