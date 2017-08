Warholm spår vidåpent finalefelt

Regjerende olympisk mester Kerron Clement (48,35) var raskest i semifinalene og er kanskje den største favoritten.

Warholm (48,43) var nest raskest og er selvsagt en soleklar medaljekandidat.

De seks øvrige i feltet er TJ Holmes (USA, 49,12), Kariem Hussein (Sveits, 49,13), Juander Santos (Den dominikanske republikk, 48,59), Kemar Mowatt (Jamaica, 48,66), Abderrahman Samba (Qatar, 48,77) og Yasmani Copello (Tyrkia, 48,91).

På spørsmål om finalen er av det åpne slaget nikket Warholm umiddelbart:

– Det må være en av de mest åpne øvelsene i hele mesterskapet. Det er mange jevne løpere, og alt kan skje. På en eller annen merkelig måte er det plassert ti hekker i veien der, og de må man over for å komme til mål.

Utslag

Trener Leif Olav Alnes var enig med sin mønsterelev:

– Det kan fort være en av de mest åpne øvelsene i mesterskapet. Nå har jeg ikke skannet de øvrige øvelsene, men det er nok en ganske åpen øvelse. Men vi skal være klar over at vi har en regjerende OL-mester i feltet som har en voldsom rutine. Det er ikke smågutter han er oppe mot. Det blir bare å glede seg. Er det ikke derfor vi driver med idrett, for at det er spennende?

Den 21 år gamle sunnmøringen mener dette vil utgjøre forskjellen på en god og dårlig finale:

– Vilje framfor alt. Å komme seg over hindrene. Det er et nødvendig onde.

– Hva skal du gjøre de to neste døgnene?

– Ingenting. Nå har vi kommet til finale og må kose oss litt med det. Det er en fridag, for pokker. Kanskje jeg ser litt på TV. Jeg skal nyte dette og ha fokus på finaleløpet.

Alnes sier at Warholm har oppført seg eksemplarisk gjennom alle mesterskapsdager.

– Jeg synes at han har vært strålende. Han er en fantastisk fyr på alle mulige måter, og jeg føler meg ekstremt privilegert som får lov til å bruke tid sammen med ham, Amalia (Iuel) og Elisabeth Slettum, som også er i treningsgruppa. Det er kjempeflotte ungdommer.

Taus konkurrent

I et intervju med NRK har Karsten Warholm sagt at Kerron Clement knapt har sendt ham et blikk de siste dagene.

– Karsten sier at Kerron ikke vil snakke med ham og bare ignorer ham?

– Tja. Det kan være litt «mind games». Det tenker jeg er innafor.

– Det virker ikke på oss. Vi driver ikke med «mind games. Det trenger vi ikke.