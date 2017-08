– Eg trur vi er like nervøse som Warholm

– Det er klart vi skal gå i tog. Det bleiknar jo i forhold til kva Karsten har sprunge, så dette er det minste vi kan gjere, forklarer Trude Gurskevik Knotten.

Ho er eldsjela som bestemte seg for å arrangere tog frå Dimna til Ulsteinvik for å gjere stas på den lokale helten, Karsten Warholm. For i kveld spring han VM finale i 400 meter hekk.

– Det blei ein litt brå happening, men vi er jo ein del som skal gå.

Tilsaman gjekk dimnafolket 8 km. Det var også plassert opp saftstasjon ved Straumane. No er dei klare på sjøborg kulturhus.

– Han er utruleg flink