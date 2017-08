– Tusen takk for helsingane

– Eg har dessverre ikkje fått tid til å svare alle. Det har for det meste berre vore prata med den indre kjernen. Alle andre ønskjer eg å takke her og no gjennom Sunnmørsposten, seier Karsten Warholm.

Warholm lover å leke i framtida også 400 meter hekk blir fortsatt Karsten Warholms spesialøvelse, men han lover å teste ut andre øvelser også.

Se bildene fra medaljeseremonien – Dette var fantastisk bra Karsten Warholm (21) ble fraktet rett fra torsdagens medaljeseremoni på stadion til BBCs studio.

Søvnløs natt for Warholm i gullrus Karsten Warholm fikk knapt til å sove etter VM-gullet på 400 meter hekk onsdag. 21-åringen er fortsatt i gullrus, men har allerede begynt å tenke på nye mål.

Det var torsdag kveld han overraska mange då han vann 400-meter hekk i London-VM. Etter gullet har det tikka innhaugevis av gratulasjonar både via mobiltelefon og i sosiale media. Ifølgje seg sjølv har Warholm fått over 1000 gratulasjonar til saman. Ja, kanskje endå fleire?

Og Karsten Warholm må berre beklage at han ikkje rekk over å svare alle personleg.

Landar i kveld

Karsten Warholm landar på Gardermoen i kveld. Deretter blir han nokre dagar i Oslo. Ein eller annan gong komande veke vender han snuten mot Ulstein, der han mellom anna skal delta på eit sponsorarrangement med bedrifta JETS i høve «Trebaatfestivalen». Veka etter blir ekstremt travel for Warholm. Då skal han både delta i Diamond League-avslutninga i Zürich og NM i Sandnes.

