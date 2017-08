Warholm tok overlegent NM-gull - men innrømmer at han er lei: – Ekstremt vanskelig

SANDNES/OSLO: Karsten Warholm tok NM-gull på 400 meter flatt lørdag. I finalen var det ingen som kunne gjøre noe med Warholm. 21-åringen var overlegen og vant på 46,44. Det har nå gått drøyt to uker siden VM-gullet i London.

I etterkant innrømmet Warholm at han er litt lei konkurransekjøret og at han snart trenger en pause.

– Etter alt som har skjedd, må jeg jobbe litt med å få tilbake motivasjonen, sier Warholm rett etter NM-gullet ble sikret.

– Det er ekstremt vanskelig faktisk, å samle seg igjen. Det sitter langt inne, fortsetter Warholm, som forteller at han gleder seg til å komme tilbake i trening igjen.

Pappa Gjert Ingebrigtsen fra seg av begeistring: – Så drøyt at jeg skjelver i kroppen

– Ekstremt vanskelig

Mauritz Kåshagen tok sølvet, mens Joachim Sandberg knep bronsen.

Søndag skal Warholm ut på spesialdistansen 400 meter hekk.

Det er på den distansen han er verdensmester fra London for to uker siden, og det er på den distansen han tok 2.-plass under Diamond League-finalen på Letzigrund stadion i Zürich sist torsdag.

(©NTB/AFTENPOSTEN)