Thea Helseth trekker seg fra VM

– Takker så mye for at dere har vært så flinke å følge opp roingen i Ålesund siste tiden, skriver Thea Helseth aller først i en e-post til Sunnmørsposten.

– Tenkte bare å informere om at jeg er ute med skade som gjør at jeg ikke kan ro VM. Det er en overbelastningsskade som gjør at jeg kan være ute lenge etter VM hvis jeg fortsetter å belaste denne mer, skriver hun videre.

Hun forklarar at hun har hatt skaden over en lenger periode, og at det nå sier stopp.

– Det er er helseteamet til forbundet som har tatt denne avgjørelsen. Og jeg synes dette er en riktig beslutning.

Hun skulle ro dobbeltsculler sammen med Marianne Madsen. Madsen skal nå i stedet ro singelsculler.

– Det er utrolig kjedelig når man har jobbet så lenge mot dette målet, men er viktig å tenke langsiktig mot Tokyo i 2020, skriver det 21-årige ro-talentet.

– A-finale er mulig for Martin

Broren Martin (23) skal i aksjon på søndag, i den norske dobbelt-fireren.

Far Arve Helseth sier at en A-finale og topp-6 er mulig.

– Det har dessverre vært en litt uheldig oppkjøring for dobbeltfireren – der Martin sitter – med sjukdom og en skulderskade. Nå har Martin fortalt meg at det har vært noen gode økter i det siste. Det gjelder at de får god flyt i båten, sier Arve Helseth.

– Martin tror på medalje?

– Vel, båten har en 2. plass fra en verdenscup, men da deltok ikke alle de beste. Med maksimal klaff i en A-finale kan vi ikke utelukke helt en medalje, sier Arve Helseth. Som mener de være godt fornøyde hvis det blir A-finale.