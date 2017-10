Warholm advarer mot tidlig spesialisering i idretten

I et intervju som er publisert på nettsidene til idrettsforbundet forteller han om sine erfaringer med hvordan idrettslag bør jobbe for å holde barn og unge aktive lengst mulig.

- I ung alder er det viktig å ha en lekende tilnærming til idrett. Men det er også svært viktig å legge ekstra energi i å bygge gode sosiale miljøer som virker inkluderende uansett prestasjonsnivå. Når barn gleder seg til å gå på trening vil fremgang, resultater og det å tørre og utfordre seg selv komme naturlig, sier Karsten Warholm til nettstedet.

Forskning viser at barn som får varierte utfordringer får det beste utgangspunktet for mestring senere i livet. Også utviklingen til utøverne kan bli hemmet – og forskning tyder på at allsidig trening også sørger for best resultater over tid.

Dimna-utøveren gir følgende tips til de som jobber med idrett for barn og unge:

1. Variasjon skaper motivasjon og idrettsglede

2. Allsidighet virker skadeforebyggende og utvikler robusthet

3. Barn og unge som får ulike utfordringer vokser mer som personer

4. Tidspunktet for spesialisering vil ofte komme naturlig

PS! Ifølge Friidrett.no er Warholm én av tre finalister i det Europeiske friidrettsforbundets Rising Star-kåring. De andre to er nordmannen Jakob Ingebrigtsen og grekeren Miltiadis Tentoglou. Vinneren bli annonsert i 14. oktober.