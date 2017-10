Volda avgjorde på overtid

Volda- Trondheims Ørn 2 2-1 (1-0) Tilskodarar: Ca. 75

1-0 Camilla Aure (38 min), 1-1 Emilie Bragstad (66 min), 2-1 Maren Rogne Vatne (94 min)

Gule kort: Volda: Sofie Vassbotn, Trondheims Ørn 2: Nora Møller, Inger Marie Høston

Det vart ein særs spennande kamp der Volda er best før pause og leiar 1-0 etter dei første 45 minutta. Etter kvilen tek bortelaget meir og meir over spelet, sjølv om det er langt mellom dei store sjansane.

Ørn får utlikninga midt i omgongen, og trykker på for siger. Men Volda står i mot, og vel fire minutt på overtid sett Maren Rogne Vatne inn sigersmålet frå kort hald.

Volda tek dermed 8.plassen, og er avhengige av at anten KIL/Hemne held plassen i 1.divisjon eller at Fortuna klarar opprykk, for å halde plassen.