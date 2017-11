Se Fortunas skjebnekamp direkte

Søndag klokka 16.00 spiller Fortuna en avgjørende kvalifiseringskamp om opprykk til 1. divisjon damer fotball. Motstander er Nanset fra Larvik, og kampen spilles i Vestfold-byen. Og her på smp.no kan du følge hvert spark på ballen direkte, kampen blir nemlig streamet for våre lesere. Kampen sendes gratis for våre abonnenter, øvrige kan bli abonnenter ved å gå inn her.

Utgangspunktet for Fortuna er det aller beste foran søndagens kamp. I den første kvalifiseringskampen, hjemme mot Innstrandens fra Bodø sist helg, vant Fortuna hele 5-0. Dersom Fortuna slår Nanset søndag, er kvalifiseringen over og Fortuna har rykket opp. Blir det uavgjort, må Nanset neste helg reise til Bodø og slå Innstrandens med minst fem mål for å hindre et Fortuna-opprykk. Taper Fortuna søndag, må Nanset kun sørge for å unngå tap i Bodø neste helg for å vinne kvalifiseringa.

Sterke i troa

- Vi vet hva som står på spill, og vi er sterke i troa på at vi skal greie dette. Vi har hentet inn en del opplysninger om Nanset, som ble nr. to i sin 2. divisjonsavdeling. Godt bak Røa 2, men andrelag har ikke lov å rykke opp. Derfor fikk Nanset sjansen. Det er et fysisk sterkt lag som jobber hardt, og er gode på dødball. Men et lag som jeg tror vi skal ha gode muligheter mot, sier Fortuna-trener Magne Elde.

- Uavgjort er et godt resultat for dere?

- Det kan det være, da må i tilfelle Nanset dra til Bodø og vinne en storseier. Det kan jo skje, så det aller beste er å vinne søndag slik at all tvil er borte, smiler Elde.

Fortuna stiller skadefritt til kampen. Og kampstart er altså klokka 16. Det betyr at de som skal heie fram AaFK mot Rosenborg søndag, rekker å få med seg Fortuna-kampen først. For AaFK-Rosenborg har kampstart klokka 20.00.