Kvinnene sa fra: – Vi trengte et spark på leggen

Racice, Tsjekkia: Thea Helseth (snart 21) og Marianne Madsen (25) ble tatt opp på landslaget i roing denne uken.

– På lik linje med Olaf Tufte, ler oslojenta Madsen, som er i EM i Tsjekkia med makker Helseth fra Ålesund.

Det har vært en lang kamp for kvinnene, og selv Det internasjonale roforbundet (FISA) reagerte. I fjor kom meldingen:

Norge er en av de dårligste nasjonene til å satse på kvinner.

Må satse bredere

For kvinner har vært B-vare i forbundet, kanskje ikke bevisst, men nok til at mange kvinner har følt at de ikke er blitt satset på.

Martha Helgeland, tidligere verdensmester i roing som junior, har vært medlem av Toppidrettsutvalget. I fjor, da Aftenposten satte søkelyset på dette temaet , sa hun:

– Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes. Her hjemme er vi veldig opptatt av rettferdighet, at bare de som oppnår resultater skal få penger og bli satset på. I USA gir de like mye penger til begge kjønn, og så viser det seg at de får frem topper begge steder. Dessuten har vi ofte latt kvinner og trene sammen på landslaget, men jeg erfarer nå at veldig mange idretter har egne kvinnesatsinger, egne trenere osv., og det gir bedre resultater.

Helgeland hadde da vært i møte med FISA, og fått vite at Norge ble sett på som en av verstingene i sin kvinnesatsing.

Nå er det nye toner

– Vi trengte et spark på leggen, innrømmer ropresident Hans-Jørgen Arvesen.

– Da vi ble valgt på det siste tinget, satte vi i gang kvinnesatsing. I fjor prøvde vi å hjelpe frem et par båter som var med i verdenscupen. I november fikk vi på plass egen trener for kvinnene og et eget kvinneprosjekt, sier presidenten.

Han forteller at det har gitt resultater allerede. Svenske Johan Lidberg har fått kvinnene som en viktig del av sin oppgave. Han samarbeider også med Birgitt Skarstein, som satser mot et nytt Paralympics.

Vil levere resultater og satse mot OL

For Madsen og Helseth betyr dette alfa og omega, at de nå er innenfor.

– Vi merket det allerede i fjor at det var noe på gang, forklarer Madsen.

Hun og Helseth kjenner historien, at norsk rosport må helt tilbake til 1990-årene, for å finne norske, kvinnelige utøvere som presterte i denne idretten. Norge hadde med to kvinner i OL i Atlanta i 1996, Kristine Klaveness og Kristine Bjerknes. Det var siste gang i et slikt stort mesterskap.

Norsk rosport og medaljesanking har handlet om menn, og de er blitt gode.

– Tale Fiskerstrand Gjørtz var med på landslaget tidligere, men hun ble så alene, fortsetter Madsen om roeren som nå har lagt opp.

Derfor er Helseth svært enig i roforbundets nye måte å få frem gode kvinner på:

– Det er viktig at vi er flere, slik at vi kan bli gode sammen.

Blir del av en større gjeng

Selv flytter hun til Oslo om kort tid, for å være en del av romiljøet. For det fine er at det ikke bare er de to, men mange flere som kommer bak.

I sin klubb Christiania, kan Madsen fortelle at det er mange jenter og kvinner som satser.

Selv er hun blitt innbitt av at det har vært tøffere å nå frem i roforbundet, og derfor ekstra glad nå.

Og selv med noen lite backing tidligere, er hun fornøyd med a hun ikke har gitt seg.

– Jeg har så lyst til å vise at jeg kan ro fort, og det gledelige er at vi er ikke er noe dårligere enn mange av herrene, sier Madsen, og tenker på flere av guttene/herrene som har fått muligheter de siste årene.

Selv har hun to medaljer fra U-VM, men fikk likevel ikke delta i VM i Frankrike tidligere, der Norge ikke hadde noen kvinner.

Begge er glade for at FISA sa fra om «verstingen» Norge, og at kvinnene ble satt på dagsordenen.

Anna Sture og Hanna Gallis Inntjore var blant dem som fikk muligheter i fjor og som trener hardt nå. Snart er Inger Kavli tilbake fra studier i USA, og har sagt at hun vil fortsette satsingen på hjemmebane.

President Arvesen liker utviklingen.

– Jeg er enig i at det hjelper å si fra noen ganger. Det opplegget vi nå er kommet opp med, har fungert.