13-åring vekker oppsikt i VM. Hans sensasjonelle måte å spille på ryster stjernene.

En 13-åring er i ferd med å bergta bordtennis-verden.

Tomokazu Harimoto ble født i Sendai, Japan i 2003 – og er allerede en bordtennisspiller i verdensklasse. Det har han vist under VM i Düsseldorf de siste dagene.

Lørdag sikret Harimoto kvartfinaleplassen – etter seier mot 20 år eldre Lubomir Pistej fra Slovakia.

Tom Johansen har åtte NM-gull i bordtennis og har slått den svenske legenden Jan-Ove Waldner tre ganger. Han har fulgt Harimotos VM-fremgang og har aldri sett på maken.

– Den eneste som har vært fremme på toppnivå så tidlig før er Jan-Ove Waldner, som spilte EM-finale som 15-åring. Jeg har aldri hørt om noen som har vært så ung som japaneren før. Det er litt rart. Han er bare en guttespiller, sier Johansen til Aftenposten.

Overrasket sitt store idol

VMs største sensasjon så langt kom på torsdag. Da beseiret 13-årige Harimoto sitt store idol: landsmannen Jun Mizutani (27).

Mizutani tok bronsemedaljen i Rio-lekene, og har vært selve frontfiguren for Japans fremgang i bordtennis de siste årene. Mot vesle Harimoto fikk han det imidlertid tøft – og tapte fire av fem sett.

– Han var genuint sterk. Det var vår første kamp, men alle hans ferdigheter var på et høyere nivå enn jeg forventet, sa Mizutani.

Harimoto selv kalte seieren over Mizutani for «det lykkeligste øyeblikket» i bordtennis-karrièren.

Har faren som trener

Kina har vært stort sett vært overlegne i bordtennis de siste årene. Japan satser imidlertid knallhardt for å ta opp jakten med naboen. I kvinneklassen i Düsseldorf-VM kom 17-åringen Miu Hirano helt til semifinalen, der hun ble slått av den kinesiske verdenseneren Ding Ning.

Nå er 13-åringen Harimoto det siste japanske stjerneskuddet som forbløffer bordtennis-entusiaster.

– Jeg begynte å spille da jeg var fire år, og faren min (Yu, journ.anm.) har trent meg hele tiden. Han er en bra trener. Jeg stoler på ham og han har lært meg mye taktisk, sier Harimoto ifølge nyhetsbyrået TT.

Tom Johansen tror Harimoto understreker at det er knallhard trening som ligger bak Harimotos rekordraske ferd mot verdenstoppen.

– Det er ikke PC, søndagsturer og tull da. Det er hard disiplin, sier Tom Johansen, som tidligere i VM var på plass i Düsseldorf for å følge kampene.

– Alder betyr ikke noe

Harimotos VM-innsats har vakt oppsikt over hele verden. Nylig fortalte 13-åringen om sin fryktløse inngang til kampene.

– I bordtennis betyr ikke alder noe. Jeg ønsker bare å spille mitt spill, og angripe fra starten av. Og fortsetter å gjøre det samme i neste kamp, sa Harimoto ifølge spanske Marca .

Tom Johansen, som i dag driver en bordtennis-butikk og jobber som trener, har bitt seg merke i japanerens spillestil.

– Han spiller som ingen andre. Han står helt nærme bordet, mens de fleste andre rygger tilbake. Den eneste måten å slå kineserne på er å stå nærme bordet og utfordre dem på tempoet, sier Johansen.

Tidligere verdensmester, svenske Jörgen Persson, er også voldsomt imponert over Harimotos spillestil.

– Han er ikke fornøyd med én seier, han fortsetter å vise frem et fenomenalt spill som det knapt finnes ord for, sier Persson til Aftonbladet før han legger til at japaneren har et «fantastisk spilleregister».

Den tyske bordtennisveteranen Timo Boll er også full av lovord.

– Det er litt sykt, først og fremst at han fysisk kan spille på et verdensklassenivå i den alderen, sier Boll ifølge SVT .

Tror Harimoto ryker i kvarten

Nå er spørsmålet hvor langt Harimoto kan nå i Düsseldorf-VM. I kvartfinalen blir motstanden uansett kinesisk.

Enten møter han Xu Xin, som er nummer tre på verdensrankingen, eller så møter han Lin Gaoyuan, som ble VM-klar etter en kvalifiseringsturnering i Kina.

Begge motstandere vil bli knalltøft, spår Johansen.

– Jeg tror det er stopp nå, uansett hvem han møter. Han har kanskje mer sjanse til å slå Xu Xin, sier Johansen.

Uansett virker det som at Harimoto har en stor karrière foran seg. Et naturlig mål er OL på hjemmebane i Tokyo i 2020. Da vil Harimoto ha fylt 17 år.