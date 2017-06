De norske rekordjentene: – Vi ønsket ikke å bli tatt med «bare fordi vi er jenter»

Helt siden OL i Atlanta i 1996, har Kristine Klaveness (nå 41) og Kristine Bjerknes (41) innehatt den norske rekorden i dobbeltsculler.

Deres beste tid kom under det mesterskapet, og det var foreløpig siste gang Norge sendte kvinner til olympiske leker.

Men nå er det to andre som ypper seg, og de er knallharde: Marianne Madsen (25) og Thea Helseth (21) er fast bestemt på å komme til OL i Tokyo i 2020, og under verdenscupen i polske Poznan sist helg feide de en 21 år gammel norgesrekord av banen.

Mer enn «bare jenter»

– Vi fikk faktisk tre løp under syv minutter, opplyser Madsen, men det var det ene på 6.52,08 som overtok for den historiske tiden på drøye 6.53 fra den gangen den norske OL-båten endte på 7. plass. Distansen er alltid 2000 meter.

– Nå har vi bevist at vi kan, mener osloroeren Madsen, som virkelig har kjempet hardt for å bli akseptert.

– Vi ønsket ikke å bli tatt med «bare fordi vi er jenter», og vi ville for all det ikke være noe sosialt vedheng. Det er veldig viktig å prestere, og føle at man har noe å gjøre på laget. Nå merker vi at vi blir tatt seriøst, og vi skal ikke nøye oss med det vi fikk til i Polen, sier den eldste.

Så fortjent, så fortjent

Thea Helseth fra Ålesund er enig.

– Vi er enige begge to om at vi ikke bare skal bli slengt med fordi vi er jenter.

Det er gøy å vise at man fortjener en plass på laget.

De satt sammen i dobbeltsculleren i EM for tre uker siden, og tok seg til finalen. Nå kom de til finalen i verdenscupen, og se hvem som besatte pallplassene: New Zealand, Kina og Australia.

Den norske båten ble nummer seks, men skaffet seg ytterligere erfaring fra internasjonale heat.

– Jeg føler at vi har lært hverandre enda bedre kjenne siden EM. Det betyr jo mye i roing, mener Madsen.

Kom inn i elitegruppen i år

De to i båten hadde bare hørt om Klaveness og Bjerknes, men aldri møtt dem.

– Denne rekorden kom veldig uventet, og det var morsomt, medgir Helseth.

Verdenscuprekorden ble for øvrig senket fra 6.40,41 satt i Luzern i 2012, til 6.39,13 denne helgen.

De to ble tatt opp i elitegruppen denne sesongen, og Anna Een Sture og Maia Lund fulgte på. Pararoer Birgit Skarstein, som satte både verdensrekord og tok verdenscupseier i Poznan, var der allerede.

Anna Een Sture kom til B-finalen i singelsculler lettvekt, mens Lund endte på tredjeplass i C-finalen. Det var bergensutøverens første verdenscup noensinne.

Har satser bevisst

– Vi har hatt et veldig fokus på å få til kvinnebåter opp i verdenseliten, og det har vi faktisk klart, sier Johan Lidberg.

Det er han som har hovedansvaret for kvinnene, men han jobber tett med landslagssjefen Johan Flodin.

Flodin supplerer:

– Det at kvinnene lykkes er et resultat av et system. De har fått større plass i laget, og dette er et veldig lærerikt miljø å komme inn i.

Ble god uttelling

Neste verdenscup blir i sveitsiske Luzern om tre uker.

Thea Helseth skal også være med til VM i U 23, men der er makkeren for «gammel». Derfor ror Helseth trolig singelsculler under mesterskapet i Bulgaria i juli.

Og for å supplere kvinnesuksessen: Lillesøster Amanda Helseth ble nordisk mester i singelsculler samme helg.

I Polen var det for øvrig ikke bare kvinnenes, men også dobbeltfireren for menn som slettet en norgesrekord som stammet fra 1990-tallet.

Den norske dobbeltfireren tok bronse og noterte seg for ny norsk offisiell bestetid (5.39,42). I den båten satt Martin Helseth (Theas bror), Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig og Nils Jakob Hoff.

Med gull til Birgit Skarstein og sølv til Olaf Tufte/Kjetil Borch, ble det en sterk uttelling i denne OL- og Paralympics-grenen.