Friidrettskometen Warholm satte verdenseliten på plass - nå demper han forventningene før VM

Warholm løp inn til førsteplass med tiden 48.82 på 400 meter hekk.

21-åringen ledet inn på oppløpet og klarte å holde konkurrentene unna helt inn til målstreken.

– Det var et veldig bra løp. Jeg følte jeg var sliten etter Bislett, men tydeligvis var de andre enda mer slitne, sa Warholm til svenske SVT like etter løpet.

Tiden var klart bedre enn konkurrentene. Rasmus Mägi fra Estland ble nummer to med tiden 49.16. Tyrkiske Yasmani Copello tok tredjeplassen.

Roer ned VM-forventingene

Warholms imponerende form får naturligvis de fleste til å snakke før VM i London i august. Hovedpersonen selv forholdt seg ydmyk etter den imponerende seieren i Stockholm.

– Jeg synes vi skal roe oss ned, faktisk. Det er viktig å huske at det er forskjell på Diamond League og VM. Jeg er helt ydmyk og rolig. Jeg må prøve å løpe mitt eget løp i VM. Husk at VM er en vanskelig setting, sa Warholm til den svenske kanalen.

Warholms tid var 57 hundredeler bak den norske rekorden han satte på Bislett. Med vanskeligere forhold i Stockholm, lot ekspertene seg likevel imponere av tiden til nordmannen i bane syv.

– Han utklasser alle her i vinden. Det er en kanonsterk tid, sa NRK-kommentator, Jann Post.

– Akkurat like solid som på Bislett. 48,82 i de vindforholdene her er minst like bra som på Bislett, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

I tillegg til sterke resultater på 400 meter hekk, satte Warholm også norsk rekord på 400 meter flatt under elitestevnet i Florø 10. juni.

Saken oppdateres.