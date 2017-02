I dette landet blir dopingtatte utøvere utestengt på livstid og får minst tre år i fengsel

En 22 år gammel etiopisk maratonløper må sone minst tre år i fengsel etter å ha testet positivt for Meldonium.

Det forteller friidrettspresidenten i Etiopia, Haile Gebrselassie, til The Independent.

– Vi må være harde. Det må være strenge straffer, sier Gebrselassie.

Ifølge SVT skal de som tester positivt for dopingmisbruk i Etiopia heretter få mellom tre og fem års fengsel.

Tyskland er foreløpig den eneste nasjonen som følger Etopias nye lovverk om fengselsstraff for doping i idretten.

Girmay Birahun (22) er den første som får en slik straff. Han må bak murene neste måned.

Etiopia vil også innføre livstidsutestengelse for utøvere som blir tatt for doping.

– Jeg vil ikke støtte folk som har ondskap i seg. Jeg hadde en lang diskusjon med forbundet da jeg tok over (som president), og vi bestemte at vi ikke hadde noe annet valg enn å implementere livstidsutestengelser for utøvere som avsløres for doping. Takket være regjeringen har vi også fått fengselsstraffer, sier Gebrselassie.