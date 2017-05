Jakob Ingebrigtsen (16) ble historisk: - Utrolig å smadre en slik rekord på denne måten

Jakob Ingebrigtsen ble den første 16-åring som noensinne har løpt en engelsk mile under 4.00. Og han var naturlig nok fornøyd selv etter løpet. Den gamle verdensrekorden for 16-åringer var fra 1972 og lød på 4.06,7. Den knuste Jakob Ingebrigtsen under Diamond League i Eugene i kveld. Han løp inn til fantastiske 3.58.07. For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.

- Utrolig å smadre en slik rekord på denne måten. Jeg kunne rett og slett ikke fått en bedre start på sesongen enn dette, stråler Jakob Ingebrigtsen etter løpet.

Han lå fornuftig bak i feltet underveis og løp omtrent jevnt som en klokke i alle de fire rundene løp gikk over. Og det var god grunn for han å kunne strekke hendene i været når tiden ble offentliggjort kort tid etter målpassering.

– Hadde is i magen

- Jeg lot meg ikke lure til å bli med på alt for tøff åpningsfart, følte rett og slett at jeg hadde rimelig med is i magen underveis i dette løpet, sier en meget glad Sandnes-løper like etter det historiske løpet.

16-åringen løp jevnt som en klokke i alle fire rundene og kunne greit løpe inn til en tid som satte skikkelig liv i publikum i Eugene.

- Folk var jo helt ville her borte. Det er tydelig at det er stort når en unggutt løper så fort på en engelsk mile, understreker han.

Underveis passerte han 1500 meter på en tid som var et par sekunder bedre enn det han har som personlig rekord på distansen.

- Jeg fikk en start på sesongen som skulle indikere gode tider framover. Treningen har vært fantastisk i hele vinter og vår og nå fikk jeg et solid svar på at det fungerer optimalt, Bislett Games om vel to uker kan bli skikkelig moro, understreker Jakob Ingebrigtsen overfor Aftenbladet.

Rotete løp for Filip

Filip Ingebrigtsen var med i Bowerman Mile, løpet som inngår i Diamond League, på den samme distansen. Han løp inn til personlig rekord med nesten to sekunder da han klokket inn til 3.53,23. Det etter et svært så rotete løp underveis.

- Farten var rimelig bra de to første rundene, uten at jeg følte det kostet så veldig mye. Så klumpet det seg skikkelig midtveis på den tredje runden, og det ble da også et fall like foran beinene mine inn i den ene svingen. Dette førte til at jeg kom helt ut av rytmen og mistet mange meter til resten av feltet. Jeg måtte jobbe vanvittig i motvinden for å komme meg på halen av feltet igjen, forklarer han.

En solid sisterunde gjorde likevel sitt til at han løp inn til en åttendeplass i heatet, vant gjorde Ronald Kwemoi fra Kenya med 3.49,04.

- Det ble løpt veldig fort i fronten, men jeg ble på ingen måter skremt av nivået. Er sikker på at jeg kunne løpt minst to-tre sekunder forter om jeg ikke hadde havnet opp i situasjonen med fallet. Formen er i alle fall prima for tiden. 1500 på Bislett Games kan fort bli et løp med virkelig gode tider, understreker Filip Ingebrigtsen.

For øvrig måtte Filip Ingebrigtsen gjennomføre både oppvarmingen og nedjogg inne på tredemølle i sommervarmen.

- Har ikke noe valg når det er så vanvittig mye pollen som det er her i Eugene, forteller han.

Fikk litt føling med lårskaden

Også Henrik Ingebrigtsen viste imponerende taker med sin tredjeplass og 3.53,79 i det internasjonale mileløpet. Han viste med all tydelighet at han er tilbake i verdenstoppen etter en sesong full av skader i fjor.

Selv om Henrik Ingebrigtsen følte det gikk veldig lett hele tiden underveis, så kunne han rett og slett ikke presse alt saften ut av kroppen den siste halvannen runden

- Jeg fikk rett og slett litt problemer med min hamstringsskade, og kunne rett og slett ikke gi full gass på slutten. Men tross alt fikk jeg veldig gode svar på at det treningsarbeidet som er lagt ned inn mot denne sesongen, virkelig ser ut til å gi resultater, forklarer han.

Rett etter løpet fikk han en solid dose med massasje og behandling på sitt problem på baksiden av låret, og regner med at nå når kan kommer hjem til Sandnes igjen etter seks uker på treningsleir, så vil den skaden lege seg rimelig fort.

- Nå har Filip, Jakob og jeg delt rom det meste av perioden på seks uker. Det kan jo være greit å komme hjem til kjæreste og min lille datter etter så lang tid. Samtidig ser jeg jo fram til å komme i vanlig rutine med god norsk mat, understreker en godt fornøyd Henrik Ingebrigtsen etter sin mile-løp i Eugene.