Karsten Warholm tangerte verdensrekord: - Ganske lykkelig

Karsten Warholm (20) fortsetter å imponere stort på friidrettsbanen. Lørdag satte han ny verdensrekord på 300 meter hekk innendørs i Tampere. Rekorden kom under det nordiske innendørsmesterskapet.

Tiden var på 34.92, samme tid som sørafrikanske Llewelyn Herbert løp på samme tid i 1999.

Rekorden utendørs er på 34.48, satt av amerikaneren Chris Rawlinson i 2002.

Øvelsen er ikke blant de vanligste i friidrettsverdenen. 300 meter hekk er ikke på programmet i de store mesterskapene.

Uansett viser Warholm oppsiktsvekkende god form i vinter, spesielt tatt i betraktning at det var først i fjor høst at han bestemte seg for å satse på hekkeløp.

– Jeg kan ikke være annet enn fornøyd. Løpet startet ganske fort, jeg måtte jobbe hardt mot slutten. Det kom seg ganske bra, og jeg fikk en fin flyt. Også vant jeg, jeg er ganske lykkelig med det, sier Warholm i en video på friidrettsforbundets Facebook-side.

Hør den ferskeste episoden av Adresseavisens sportspodkast med Rasmus & Saga: