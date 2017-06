Eikrem Engeset overraska seg sjølv i lag-EM

– Planen var å gjere comeback under NM i slutten av august. Eg har jo vore lenge skadd – og har ikkje drive spesifikk trening inn mot konkurransar. Så fekk eg plutseleg beskjed om at eg var tatt ut til å representere Norge på 5000-meter under lag-EM. Eg var veldig i tvil, men eg måtte svare kjapt, og det landa på eit ja, forklarer Ørsta-jenta.

Sprang to distansa

I utgangspunktet skulle altså Engeset springe 5000 meter søndag. Men Norge fekk eit forfall og stod utan representant på 3000-meter laurdag. Då tok Kristine Eikrem Engeset «ein for laget», som ho seier det sjølv.

9.16.35 vart tida på 3000-meteren, medan ho vart klokka inn på 16.27.40 på 5000. Begge tidene er eit stykke bak dei personlege rekordane hennar. Men med tanke på at dette var årsdebutane hennar etter lange periodar med skadar, vart både Engeset sjølv og andre positivt overraska.

– Det gjekk mykje betre enn eg trudde. Dette gir meg ekstra motivasjon framover, seier Kristine Eikrem Engeset.

Som med dei to løpa fekk sikra Norge viktige poeng i lag-EM.

Plaga med akillesen

Engeset var ute med ein akillesskade frå august til desember i fjor. Så var ho tilbake i trening i januar og februar, før ho fekk problem med hofta og vart ute eit par månader til. Engeset kjenner framleis på skaden i akillesen. Men no håper ho å ha funne ein formel som gjer at ho både kan halde seg skadefri og finne godforma utover i sesongen.

– No trenar eg litt mindre enn før, både for å få større overskot og for å unngå skadar. Løpa i Finland viser at det truleg fungerer. Eg har slite mykje med skadar og sjukdom opp gjennom åra. No håper eg å ha funne ein strategi som fungerer, seier Engeset.

Vil til Tokyo

Ho spring no for Tjalve, og skal vere med på fellestreningane deira eit par gonger i veka framover. Kva løp Engeset deltek i før NM har ho ikkje bestemt seg for. Først skal ho i alle fall på treningsleir til Sveits. Kva som er målet på sikt er 1988-modellen derimot ikkje i tvil om:

– Eg drøymer om OL i Tokyo i 2020, smiler ho.