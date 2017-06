Lundanes har ikke fått prikket inn toppformen før VM: - Har noe å jobbe med

Nå kan det ikke sies å være hel-ille. Grytidlig søndag morgen møtte 29-åringen flesteparten av dem som han antas å kjempe om medaljene med på skogsdistansene under VM i Estland.

Hvem som var raskest i løpet av 75 minutter orientering? Ålesunderen.

– Jo da, det er ikke så ille, men jeg føler at den fysiske formen var bedre i april enn den er nå, sier han.

– Er det lurt å konkurrere i seks-sjutiden om morgenen to uker før sesongens viktigste løp?

– Nå tar jeg det rolig i et par dager og vil ta meg inn igjen. Så det uvant tidlige tidspunktet skal ikke ha noe å si for styrken om to uker, svarer Lundanes.

Fikk en motbakke

I fem dager i siste del av mai var Lundanes forkjølet. Siden da har ikke formen kommet helt tilbake. Orienterings-teknisk butter det også noe to uker før VM starter med langdistansen.

– Nå har jeg to uker til å jobbe med både form og teknikk. Jeg må gjennomføre noen riktig gode økter. Så håper jeg alt skal sitte, men sikker er jeg ikke.

Olav kom rett til Jukola fra Estland. I årets VM-land ble orienterings-teknikken terpet i sommerlige skoger.

Den siste VM-samlingen var på over ei uke, og det var da mangler ble avdekket teknisk.

– Jeg har ikke helt retnings-løpingen inne, sier han.

Mellombror best

På Jukola-stafetten ble Lundanes sitt lag Paimion Rasti nummer sju blant de 1536 lagene.

Tre plasser lenger fram kom lillebror Ivar Lundanes og hans svenske lag Södertälje/Nykvarn. Storebrors lag var av de største favorittene, men ble svekket da lagets nest beste utøver fikk sykdomsforfall.

De fire eldste av de fem søsknene Lundanes var alle i full fart under Jukola. Bjørn Lundanes sprang på NTNUIs andrelag som ble nummer 85, mens søster Ingrid sprang den fjerde etappen for Emblem.

Emblem med Erlend Nilsen Sandnes, Kristian Nilsen Sandnes, Asgeir Bakken Rognstad, Ingrid Lundanes, Åsmund Steen, Henning Teigene og Kjetil Okkenhaug lå lenge godt an til å bli nær de 100 beste, men de endte opp som diskvalifisert etter å ha glemt å stemple på en post som lå på en drikkestasjon.