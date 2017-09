Lundanes løp inn til overlegent NM-gull

Olav Lundanes og Marianne Andersen gikk til topps under NM langdistanse i orientering i Halden torsdag.

Lundanes, som tok gull på samme distanse under VM i juli, vant med over to og et halvt minutts margin på Magne Dæhli.

– Det var et veldig bra løp helt fra start. Det var tøft med sterk kupering og en del brattere enn jeg hadde sett for meg, men samtidig var det utrolig kult å løpe her i Halden, sa Lundanes om terrenget etter gullet.

Lundanes kunne med triumfen innkassere sitt sjette langdistansegull i NM.

På kvinnesiden vant Andersen med ett minutt og 47 sekunder på Anne Nordberg. Gullvinneren har vært plaget med mye skader og har holdt seg borte fra distansen i mesterskapssammenheng, men var tilbake i NM i år og innfridde på første forsøk.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg sto løpet så bra til tross for at det ble tungt det siste kvarteret, oppsummerte hun.

(©NTB)