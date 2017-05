OL-heltens utrolige statistikk brutt: – Jeg vil helst ikke snakke om det

RACICE/OSLO: Sammen med Are Strandli har Kristoffer Brun dårligst blitt nummer tre 14 ganger på rad – fordelt på internasjonale mesterskap og verdenscup.

Brun håpet søndag på å forlenge statistikken under EM i Racice, Tsjekkia.

Denne gangen hadde han imidlertid ikke med seg Strandli, som tar en pause fra roingen. I stedet konkurrentene Brun i singlesculler lettvekt.

29-åringen lå på annenplass store deler av konkurransen, men fikk det tøffere på de siste 500 meterne.

Til slutt ble han nummer fire. Dermed er den utrolige statistikken brutt.

– Det var et antiklimaks

Brun var skuffet etter målgang. Han slo knyttneven i båtsiden flere ganger, og fortsatte rett inn til bryggen.

– Jeg vil helst ikke snakke om det, sier han til Aftenposten.

Brun var tydelig preget av det som skjedde, der han bar båten sin opp på land. Snart etter kom landslagssjef Johan Flodin, som la en trøstende arm rundt roeren.

De to fikk utvekslet noen kommentarer, før bergenseren gikk tilbake til teltet der Norge har sin base.

Til sjefen sa han: - Jeg prøvde å få opp et ekstra gir, men var helt tom.

– Dette var et antiklimaks, sier landslagssjefen til Aftenposten.

– Vi hadde troen langt ut i løpet på at det skulle gå bra. Men så hadde han ikke den gnisten på den siste halvdelen. Fjerdeplass er et veldig kjedelig resultat.

Han gikk for gull

Hjemme i Norge fulgte Are Strandli spent med på OL-makker Brun.

– Kristoffer gikk for gull, og han så kanonbra ut! Det var synd det ikke holdt helt inn, men med tanke på at det er tidlig i sesongen og at det er den første mesterskapsfinalen han ror i singlesculler noensinne, så er det uansett en vanvittig bra prestasjon. Han blir skummel fremover, skriver Strandli i en tekstmelding.

Også tidligere roer og Bruns samboer Tale Fiskerstrand Gjørtz var spent. Nettet klikket da hun skulle se løpet live hjemmefra, men hun fikk med seg resultatet, og skjønte at roeren ville være skuffet.

– Jeg er veldig stolt av ham uansett, sier hun.

Helt for seg selv

Brun valgte å gå over i en singelsculler da makker Are Strandli tok en pause.

De to har rodd sammen siden 2008, og har en egen kjemi og rytme. Den er veldig innarbeidet gjennom så mange år.

Riktignok har begge prøvd seg i singelsculler i løpet av de årene, og Strandli kom også på pallen i verdenscupen.

– Det var litt bytte av kombinasjoner i noen år, sier Strandli, som legger til at de to fant sammen igjen til OL i London i 2012. Da ble det niendeplass.

– Vi har fryktelig lyst til å lykkes videre. Vi har tatt noen medaljer (blant annet VM-gull i 2013), og vil ha flere sammen, kommenterte Brun tidligere denne uken.

Statistikken har levd lenge

De to har altså hatt en utrolig sterk statistikk. 14 ganger etter hverandre i mesterskap og på verdenscup har de aldri vært noe dårligere enn nummer tre.

Statistikken begynte de å føre etter OL i London, da de fant ut at noe måtte gjøres.

Pallen ble det også under OL i Rio, og det var begge enige om at det var lurt å ta en pause. Strandli ville prøve seg som journalist, Brun trengte også et opphold fra roingen.

Men etter et halvt år med snekring, kom Brun tilbake. I EM hadde han planer om noe stort.

– Jeg må jo forsvare statistikken, sa den blide utøveren på forhånd, etter å ha vunnet sitt heat i forsøket og i semifinalen.

I finalen var det de seks beste båtene som skulle måle krefter over 2000 meter.

Der klarte Brun akkurat ikke å bevare statistikken. Han ble til slutt nummer fire – et drøyt halvsekund bak vinneren fra Sveits.

Jobber mot Tokyo

Brun vil gå for sitt tredje OL, i Tokyo i 2020.

Allerede om 14 dager er det et verdenscupløp i polske Poznan, der feltet blir enda tøffere.

– Det jeg vet er at jeg ikke kan slurve på trening fremover. Det må være 100 prosent hele tiden.

Makker Strandli skal tilbake for fullt fra oktober. Da han prøvde en treningstur 1. mai, var det sy våtte måneder siden forrige gang han var på vannet.

– Men selv om jeg ikke ror, trener jeg mye, sier han.

I 2013 vant Brun, sammen med Strandli, VM-gull i samme båtklasse. Det var Norges første VM-gull i roing siden Olaf Tufte vant i singlesculler i 2003, og Norges første VM-gull i lettvekt dobbeltsculler siden 1982.