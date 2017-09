Superstjernen vant Oslo maraton suverent: - Lenge til vi ser en slik legende igjen i Oslos gater

Han vant på tiden 2.15.57. Feltet var gjennom en full maraton, men med en ny tøffere løypetrasé.

– Jeg vil takke det norske folk for all støtte rundt omkring i løypa. Det var gøy å løpe. Det ble litt svakere tid enn det jeg hadde håpet på, men det var svært tungt å løpe så langt og lenge helt alene, sier Kawauchi ifølge NTB.

NRKs kommentator Jack Waitz lot seg imponere av vinneren:

– Det er fantastisk løpt. Det er lenge til vi vil se en slik legende igjen i Oslos gater, sa Waitz på TV-sendingen.

Kawauchi er en aktiv mann med hele sju maratonløp bak seg i år. Japaneren var klar favoritt før konkurransen i Oslo og vant overlegent. 30-åringen, som er en stor stjerne i hjemlandet, var over ti minutter foran Frew Zenebe Brkineh som kom på andreplass med tiden 2.26.24. Andreas Grøgaard fulgte drøye seks og et halvt minutt bak på tredjeplass.

– Det var en tøff løype. Jeg løp også helt alene, og det er alltid utfordrende, sier Kawauchi til NRK.

Han jobber til daglig som lærer, trener langt mindre enn de fleste av sine konkurrenter og er likevel blant verdens beste maratonløpere. I forkant av lørdagens løp fortalte han Aftenposten hvorfor han velger å ha en annen tilnærming til idretten enn de andre i verdenseliten:

– Ja, det er ganske uvanlig for noen på mitt nivå å jobbe fullt på siden. Måten jeg gjøre det på nå fungerer godt. Men hvorfor jeg ikke blir profesjonell? For min del handler det om frihet. Jeg kan gjøre det jeg ønsker, delta i løpene jeg vil. Hvis jeg skulle blitt profesjonell så mister jeg noe av den friheten. I Japan er det ikke sånn at man har individuelle sponsorkontrakter. Du blir en del av et team og må forholde deg til en trener som sier hva du skal gjøre. Jeg er ikke ute etter å bli rik, jeg vil bare ha det spennende, reise og få opplevelser, sa Kawauchi.

Best blant jentene var Tromsøs Hilde Aders. Hun kom inn på. 2.54,29.