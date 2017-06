Treneren om Warholm: – Han er en unik type

BISLETT: Han kom. Han løp. Han vant. Norsk friidretts nye wonderboy slo til igjen under Bislett Games.

Sunnmøringen parkerte konkurrentene på 400 meter hekk. Warholm forbedret sin egen norske rekord på distansen til 48,25.

– Dette var en over snittet stor opplevelse for en ung sunnmøring. Jeg prøver å nyte øyeblikket. Dette er resultatet av et godt stykke arbeid. Det er kun det som ligger bak. Vi har jobbet steinhardt gjennom hele vinteren. Det er rett og slett en drøm som har gått i oppfyllelse, sa Warholm da han møtte de skrivende journalistene en halvtime etter målgang.

Da hadde han løpt seiersrunde og latt seg hylle av Bislett-tilskuerne.

I målområdet sto en svært fornøyd trener.

– Han er en unik type. Alle er unike på sin måte, men han er imponerende figur, Jeg føler meg utrolig privilegert som får jobbe med en sånn utøver, sa Alnes.

Warholm var fryktelig sliten etter kraftprøven. I siste sving bet sunnmøringen smertene i seg. Han skulle ikke la noen av konkurrentene komme opp på siden av seg.

Med legenden Edwin Moses på tribunen passerte Warholm målstreken først. Til enorm jubel blant tilskuerne.

Drømte om seier

Endelig en norsk vinner igjen i en Diamond League-øvelse.

– Trodde du på seier før løpet?

– For drømmer finnes det ingen grenser. Jeg har sett det som et alternativ. Men det er noe som skal gjennomføres. Det er ikke bare å tenke på seier og så gjør man det. Man må kjempe med nebb og klør.

– Du var det store trekkplasteret, hadde presset på deg, men vant. Hva forteller det deg?

– Det forteller om alt vi jobbet med og for. Vi har jobbet gjennom mange greier. Jeg har løpt mange runder her på Bislett. Hver gang jeg har løpt rundt her har jeg tenkt hvor kult det ville være å komme foran Clement og stå her samme med dere guttene. Det er ekstra digg å levere på hjemmebane når en har det presset.

Båret frem av publikum

Publikumsbrølet bar ham gjennom siste sving.

– Det hadde alt å si. Etter hekk åtte var jeg ekstremt sliten. Jeg klarte å holde hodet kaldt og holde trykket oppe. Når så mange heiet og jeg ikke så noen andre i sidesynet, da tenkte jeg: Nå må jeg bare slåss på. Jeg ville ikke ha noen opp på siden av meg. Når jeg har kjempet så lenge, var det veldig gøy at jeg skulle klare det.

Warholm skal i aksjon igjen i Stockholm søndag. Sesongens største mål er VM i London i august.

– Det er ingen stor grunn til å endre kurs. Det er litt sånn at når det går dårlig, så må du endre kurs. Når det går bra må du fortsette utviklingen. Det blir jo vanskeligere jo fortere han løper. Men jeg tenker at det gjelder å se fremover og se hva han kan forbedre og lete etter det. Det er ting å rette på og det er kjempebra. Det tristeste må¨være å ha gjort et perfekt løp. Da var det så god du ble, fastslo trener Alnes.

25.000 kroner for rekord

21-årige Warholm løp inn til tredje beste tid i verden i år. Tyrkiske Yasmani Copello ble nummer to på 48,44. Irske Thomas Barr tok tredjeplassen med 48,95.

Siden Warholm klarte norsk rekord på Bislett venter også 25.000 kroner fra stevnedirektør Steinar Hoen.

Warholms gamle norske rekord på langhekken stammet fra fjorårets OL i Rio. Årsbeste i verden så langt denne sesongen har Kyron McMaster fra Jomfruøyene med 47,80.

Lørdag senket Warholm også sin egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 til 44,87 under elitestevnet i Florø.