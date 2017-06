Trond (60) har vunnet løp 43 år på rad. Men det er ikke det han synes er mest spesielt.

Hvert eneste år siden 1975 har Trond Jørgensen vunnet løp på hesteryggen.

I verden er det neppe noen som har en lignende statistikk. For da den 60 år gamle jockeyen kunne notere en ny seier på Øvrevoll, måtte eksperter gi seg ende over.

I en sport som regnes som ekstrem, på grunn av «hestekrefter» og risiko, har drammenseren holdt fast i tømmene.

Så da han og hesten Nordlys passerte mållinjen først på Norges eneste galoppbane sist søndag, ble det jubel. Dette var fireåringens første seier, men seier nummer 527 til 60-åringen.

I det slagne felt var blant andre skandinaviske championjockeyer som Carlos Lopez og Per-Anders-Gråberg.

– Prestasjonen er helt rå. Dette er en tøff sport. Og Trond red et flott løp. Hesten han satt på er ikke av de letteste å ri, sier en annen skandinavisk toppjockey, Jan-Erik Neuroth.

Må tenke på hva han spiser

– Jeg ser det står at første seier kom i 1974, men jeg tror det var 1975. men er det så nøye da?, spør veteranen som bor i Holmestrand.

Seier på hesteryggen i 43 år på rad forteller uansett en sterk historie.

Konkurrentene er mye yngre enn denne veteranen, som er beskjeden:

– For det første er det en spesiell idrett vi driver med. Hovedsakelig er det hestene som gjør jobben, men erfaringen teller jo også veldig mye. Men jeg vet jo at det ikke er så mange jockeyer som holder på så lenge. Selv tenker jeg ikke mye på det.

Jørgensen, som ellers jobber som maskinfører, opprinnelig fra Åskollen i Drammen, er likevel litt imponert over seg selv.

– Det er noe annet som er mer spesielt. Det at jeg gidder å holde vekten, synes jeg selv. Jeg må gå ned ti kg fra vinter til vår. Akkurat nå rir jeg med 63 kg, men blir det flere ritt, kommer jeg lavere, ned mot 60. Det har med motivasjon å gjøre.

Kan ikke slappe av

Kampsportutøvere, som bokseren Cecilia Brækhus, kan gå over lengre tid mellom hver gang de må presse seg ned i vekt. Jørgensen må holde vekten gjennom hele galoppsesongen.

– Så da ble det ingen feiring med bløtkake etter at du vant dette løpet?

– Nei, men det ble grillmat. Det er ikke det verste, hvis man bare passer på tilbehøret.

Han slipper seg ikke løs i matveien, for da ville det fort gått galt.

– Hvis jeg hadde begynt å spise vanlig igjen, hadde jeg gått opp til 70 kg på 14 dager.

Hestens første seier

Jockeyen forteller at det var stor stas i stallen til Halvard Soma da Nordlys vant løpet. Dette var første gang hesten var i vinnerpaddocken.

– Det var ekstra gøy at det var den hesten, for når det gjelder fargen er det bare to slike i Skandinavia. Den er hvit og brunflekkete. Painty kalles det. Ellers har du en rase som ser slik ut, som kalles Pinto.

Det morsomme er at Jørgensen har ridd Nordlys én gang tidligere. I fjor ble det 2. plass, nå seier.

– Jeg har fått en bedre start enn i fjor, og flere løp blir det utover i sesongen. Men jeg maser ikke på noen, men tar de forespørslene som kommer.

Reiste seg opp igjen

Han gikk i bakken i sitt aller første løp på Øvrevoll. Året var 1973. Men Trond klatret opp på hesteryggen igjen.

Jørgensen er for øvrig femtemann på Øvrevolls adelskalender gjennom alle tider; nå med 527 førsteplasser. Walter Buick, pappa til verdensstjernen William Buick, topper med 844 – en rekord som neppe noen gang blir slått.