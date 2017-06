Warholm måtte dobbeltsjekke at han vant

– Dette var en over snittet stor opplevelse for en ung sunnmøring. Jeg prøver å nyte øyeblikket. Som jeg har sagt før i dag, dette er et resultat av steinhard jobbing gjennom vinteren, sier Warholm til smp.no og gliser.

21-åringen hadde god grunn til å glise etter seier og norsk rekord med tiden 48.25 på 400 meter hekk. Han var det store norske trekkplasteret og leverte til de grader, som han har brukt å gjøre ved store anledninger.

– Hadde du drømt om å vinne?

– For drømmer finnes det aldri grenser, men det skal jo gjennomføres. Det er ikke bare å tenke at man skal vinne, så skjer det. Det betyr veldig mye for meg (å vinne), og nettopp derfor tror jeg at jeg trakk det lengste strået, sier sunnmøringen.

Var usikker

Da han gikk i mål virket det som Warholm ikke var helt sikker på om han hadde vunnet.

– Jeg måtte dobbeltsjekke om han (Yasmani Copello) kom før meg i mål. Jeg hadde et veldig stort forsprang etter 300 meter. Han tok litt innpå, men jeg ville det mest denne gangen, sier 21-åringen.

Han legger ikke skjul på at han var utrolig sliten etter løpet. Warholm ble sittende lenge fremoverbøyd på kne for å hente seg inn etter målgang.

– Etter den åttende hekken var jeg ekstremt. Når så mange heier, så må jeg bare slåss og stå på. Jeg ville ikke ha noen opp på siden, så det var veldig gøy da jeg innså at jeg var først i mål.

Tredje beste i år

Warholms tid er den tredje beste tiden på 400 meter hekk i år. Det setter han pris på.

– Det lover bra og er en god indikator. Men det å levere i et mesterskap er en helt annen greie. Da handlet det litt om å ikke drite seg ut, sier han.

Ikke siden Andreas Thorkildsen var aktiv har en nordmann vunnet en konkurranse i Bislett Games.

– Jeg mener det er vår hjemmebane, og da må vi slåss for den. Jeg synes nordmennene leverte godt i dag. Andreas var forrige som vant i Diamond League, og da føler jeg at jeg må ta over nå, sier Warholm og gliser.

– Rått

Både publikum og trener Leif Olav Alnes var dypt imponert over Warholms vinnerløp.

– Dette var ganske rått. Jeg er veldig imponert. Karsten er en unik type, som jeg er utrolig priviligert å få lov til å trene, sier Alnes.

– Når kan Warholm komme ned på 47-tallet?

– Vi må bare vente og se. Vi forskuterer aldri slike ting, og det tror jeg er lurt av oss. Men jeg synes denne tiden var fantastisk, og gleder meg veldig over det.

– Hva blir neste nå?

– Det blir Stockholm på søndag. Det er veldig kort tid til. Han har hatt to maksløp på fem dager, og det er mulig kroppen synes det var relaitivt heftig, sier Warholms trener.