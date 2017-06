Warholm overrasket seg selv – smadret norsk rekord med over ett sekund

– Det var helt nydelig, sa en svært fornøyd Karsten Warholm etter å ha satt ny norsk rekord.

21-åringen skrek av glede etter å ha løpt inn til tiden 44.87 på 400 meter under lørdagens stevne i Florø. Dermed forbedret han den forrige rekorden, som faktisk var hans egen, med over ett sekund.

I rute til Bislett Games

– Jeg hadde helt ærlig ikke sett den komme. Jeg var over snittet nervøs i dag, sier Warholm til NRK .

–Det var en litt rar følelse, for man vet aldri helt hvordan man ligger an. Da jeg først var godt i gang og kjente at beina var der kunne jeg bare trøkke på, utdyper Warholm overfor Sunnmørsposten.

Den imponerende tiden lover godt før torsdagens Bislett Games. I tillegg til å løpe flatt, satser han også på 400 meter hekk.

– På torsdag blir det ti hindre i veien samtidig. Det her gir en god pekepinn. Jeg tror jeg er på god vei mot en ny fantastisk sesong, sier Warholm til Norges Friidrettsforbund .

Den forrige norgesrekorden på 400 meter flatt lå på 46.10. Den satte Warholm selv i august 2016. Da hadde rekorden stått i 17 år . Sin egen rekord brukte Warholm godt under ett år på å bryte. Lørdagens glimrende tid er et godt tegn med tanke på at han satser mest på hekk.

– En enorm følelse. Det er den eneste som kan forsvare at jeg satser på en så drittung øvelse som dette, sier Warholm til NRK.

Løperen fra Dimna IL ble i januar tildelt prisen som «årets navn i norsk friidrett» for 2016.