Warholm skjermes etter rekordløpet

Friidrettshåpet Karsten Warholm skjermes for mediehenvendelser foran kommende ukes Bislett Games.

Lørdag satte 21-åringen norsk rekord på 400 meter med tiden 44,87 sekunder under et elitestevne i Florø. 21-åringen slo sin egen gamle norske rekord på distansen med godt over ett sekund.

Tavlen på stadion viste 44,88 etter superløpet, men tiden ble senere rettet til 44,87. Tiden er best i Europa i år og tiende best i verden.

Kommende torsdag skal 21-åringen fra Ulsteinvik forsøke seg på favorittdistansen 400 meter hekk under Bislett Games. Foran et av sesongens viktigste stevner tas det grep for å skjerme den meget allsidige og talentfulle unggutten.

Søndag sendte Norges Friidrettsforbund ut en pressemelding der det opplyses om at alle Warholm-relaterte mediehenvendelser de kommende dagene skal rettes til utøverens mor Kristine Haddal.

