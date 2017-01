DIREKTE: Kan Norge ta sin tredje strake VM-seier?

Under 24 timer har gått siden Norge tok sin andre strake seier i Håndball-VM. Lørdag ble Russland et nummer for små da de norske gutta vant 28–24.

Kun et par dager tidligere hadde Norge også slått Polen.

Norge kan, med seier i dagens kamp mot vertsnasjonen, ta et stort steg mot mellomspillet i mesterskapet.

Begge lagene har full pott etter to kamper. Frankrike leder foreløpig gruppe A med bedre målforskjell enn det norske laget.

