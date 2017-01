Det blir ikke «Slaget om Skandinavia»: Norge møter laget ikke de levnet en sjanse i kvartfinalen

- Det blir Danmark, var gjennomgangstonen hos det norske laget under pressemøtet søndag.

Trener Christian Berge var den mest klare av alle. Ingen i den norske leiren kunne se for seg annet enn en naboduell.

Danskene falt som kjempefavoritter. Ungarn ble bare nummer fire i sin pulje innledningsvis i VM.

Danmark fikk en svak start på kampen og fikk aldri spillet til å sitte skikkelig. I tillegg var ikke keeper Niklas Landin så god som tidligere i VM.

Medalje?

Norge blir favoritt mot Ungarn, og laget til Christian Berge kan være en times spill unna en VM-semifinale.

Da vil også Norge være sikret spill om medaljer. Bronsekampen går lørdag og finalen søndag.

Ungarn er et solid lag, men langt fra noen å være skremt over. Ungarerne utnyttet et Danmark uten den rette rytmen og seiret smått sensasjonelt.

Nedtur

Danmark vant OL i sommer, men kort etter hjemkomst sa treneren, islendingene Gudmundur Gudmundsson, at han ville gi seg etter VM.

Det var stridigheter i den danske troppen under OL, men det ga likevel seier.

VM ble en kjempenedtur for de medaljevante danskene. Nå kan Norge ta over føringen også i herrehåndballen i Norden.

