Dette er kjempen som kan skyte Norge ut av VM

ALBERTVILLE: Bjarte Myrhol kjenner Lazarov best av de norske håndballgutta. Han har spilt både med ham og mot ham.

92 mål i løpet av ett VM. For en del år tilbake kunne det ha vært for et helt lag, men det var det Lazarov sto for alene under VM i 2009.

På ni kamper. Altså over ti mål i hver kamp. Da Norge og Makedonia spilte 31–31 under EM i fjor, sto han for 11 av målene.

– Dette blir en kjempetøff kamp med masse duellspill, og de kommer i syv mot seks. Det må vi forholde oss til, og vi må ut på Lazarov. Jeg har spilt med ham og vet hvor god han er, sier Bjarte Myrhol, som hadde makedoneren som lagkamerat da begge spilte i ungarske Veszprém.

Nå er Lazarov i Barcelona og Myrhol i Skjern.

Å gå ut på Lazarov var nettopp det Norge ikke gjorde under EM i fjor – ikke før det gjensto et kvarter. Da fikk Magnus Jøndal oppgaven med å stoppe ham, og Norge innhentet firemålsledelsen makedonerne hadde til pause.

Hedret av presidenten

Den 36 år gamle storskytteren er så stor i hjemlandet at han i 2009 ble hedret av presidenten og tildelt en ærespris. Med landslaget har han ikke oppnådd medaljer.

Landet ble løsrevet fra Jugoslavia i 1991 og har derfor ikke rukket så mange internasjonale deltagelser som Norge. VM-debuten skjedde så sent som i 1999, mens beste plassering er fra forrige VM da det ble niendeplass i Qatar.

– Det er laget som teller, har den makedonske stjernen påpekt mange ganger, selv om han er laget. For Lazarov kan ikke bare skyte, han spiller også fri de andre og dirigerer troppene – blant dem broren Filip.

– Vi fikk trent litt syv mot seks mot Japan, men å gå ut og stoppe en japaner er noe helt annet enn å gå ut å stoppe Lazarov. Han kommer med en rett arm, og det nytter ikke å stå inne og prøve å blokke. Vi må ut i kroppen på ham, lyder Myrhols stoppordre.

Scoringsrekorder

Scoringsrekorden i et EM tilhører Kjetil Strand, som dundret inn 19 mot Island i 2006. De fleste andre har Lazarov. I 2015 ble han den første som passerte 1000 mål i Champions League – seks år etter at han ble kåret til beste høyreback i samme liga gjennom alle tider.

VM-rekorden er nevnt, men han har også EM-rekorden, 62 mål på syv kamper i 2012 (8,9 i snitt). På landslaget har han passert 1200 scoringer under VM i Frankrike, der han selvfølgelig også er toppscorer med 44 mål på fem kamper (8,8 i snitt).

Scoringene kommer både på skudd bakfra og gjennombrudd. I tillegg tar han alle straffene og har scoret på 15 av 17.

Tror på kondisen

Før Makedonia tok seg til åttendedelsfinalen gjennom å spille 27–27 mot Island (syv mål av Lazarov), uttalte flere av de norske spillerne at de håpet på Balkan-landet i den første knock out-kampen i OL-byen Albertville.

Slik ble det også, og Myrhol forklarer hvorfor.

– Jeg er ikke i tvil om at vi er bedre trent, men Makedonia sparer litt krefter ved å spille så mye syv mot seks. Da blir de ganske stillestående. Er vi aggressive, skal vi greie å vinne noen baller og kaste i åpent mål. Og så skal vi skal kjøre tempo. Det er vår største forse, sier Myrhol.

Espen Lie Hansen tror også på den fysiske biten.

– Vi får håpe makedonerne er slitne etter fem kamper. Hvis ikke, skal vi løpe dem slitne – sånn som vi gjorde med Brasil. Jeg tror vi er bedre trent enn dem. Bena mine er helt fine etter fem kamper, sier Lie Hansen.

Men det er venstrearmen til Kiril Lazarov det kommer til å handle om.

Norge - Makedonia 16.00

