Fikk skudd i skrittet: Da måtte Bergerud brekke seg

Norge - Brasil 39 - 26 Håndball-VM menn i Frankrike tirsdag, gruppe A i Nantes: Norge - Brasil 39-26 (18-13) 9500 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Ole Erevik, Espen Christensen - Sander Sagosen 7, Joakim Hykkerud 2, Bjarte Myrhol 6, Kent Robin Tønnesen 1, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 5, André Lindboe, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød 6, Christian O'Sullivan 3, Eivind Tangen, Gøran Johannessen 3, Espen Lie Hansen. Toppscorer Brasil: Fabio Chiuffa 6. Dommere: Vaclav Horacek/Jirí Novotný, Tsjekkia. Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Brasil 6 x 2 min.

NANTES: - Det skal veldig lite til for at jeg begynner å brekke meg. Bare at jeg står med denne (glidlåsen på jakken) høyt oppe gjør at jeg kan føle meg uvel, sier Torbjørn Bergerud.

Da er det kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk tidlig i Norges storseier over Brasil i Nantes.

For i en timeout måtte målvakten finne seg en bøtte, og så direkte uvel ut der han sto. Men etterpå beroliget han alle.

- Jeg fikk en ball i skrittet, og ble litt småkvalm der. Da måtte jeg få opp noe slim, det var det eneste. Jeg er ikke syk eller noe, forteller han. - Det var bare den lille ballen som kom der den ikke hører hjemme, legger han til.

- Helt normal reaksjon

Norges landslagslege Thomas Torgalsen kommer med følgende medisinske vurdering av hendelsen: - Det er en helt normal reaksjon som mann.

Samtidig forteller Bergerud at han er ømfintlig. Han brekker seg oftere enn veldig mange.

- Det kan skje en del ganger. Om vi hopper i ring og folk trekker meg i drakten kan jeg fort begynne å brekke meg. Jeg er veldig følsom rundt halsen, sier han.

- Er det plagsomt for deg?

- Noen ganger er det plagsomt. Men man kan venne seg til de mest merkelige ting, sier han – uten å dvele mer med det.

Selvkritisk

Bergerud var solid i den første omgangen, og reddet ni av 22 brasilianske avslutninger. Etter pause gikk det litt lenger tid mellom redningene, og det liker han dårlig til tross for at Norge til slutt vant hele 39-26.

- Selv om vi fører med ti mål skal jeg holde meg oppe. Det blir en del skudd fra streken, men jeg angriper ikke som jeg skal gjøre. Jeg kommer meg ikke ut dit jeg vil, utfallene blir sløve og da blir det ikke redninger, sier keeperen.

Med seieren er Norge klare for åttedelsfinalen, og blir trolig nummer to i gruppen. Det betyr tur til OL-byen Albertville dagen etter den siste gruppespillkampen mot Japan.

- Det er kjempedeilig. Nå kan vi virkelig senke skuldrene. Det er én kamp igjen, og den skal vi gjennomføre på en god måte. Vi skal ha de to poengene og spille god håndball. Så går vi videre med en fin følelse, sier Bergerud.