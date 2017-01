Håndballgutta håper nordmenn dropper denne gjengen: - Vi skaper en ny gullrekke nå

TV-seerne trykker håndballgutta til sitt bryst. Sjekk hva som er tidenes mest sette sportsprogrammer på norsk fjernsyn.

På grunn av til tider ugunstige tidspunkt har TV 2 opplevd stor variasjon i seertallene under årets håndball-VM for menn i Frankrike.

Men kanalen har et godt håp om å passere millionen under fredagens semifinale mot Kroatia. Den har avkast 20.45.

– Det er første gang håndballgutta spiller en semifinale på TV 2, og aller første gang i et VM. Fredagens semifinale får helt sikkert mange seere. Det norske landslaget har forført oss med både innsats og begeistring – og et typegalleri det er lett å bli glad i. Interessen topper seg garantert inn mot semifinalen, nå finner du stoff om håndballgutta i alle medier, sier Christine Espeland, redaksjonssjef i TV 2 Sporten.

Tar igjen håndballdamene

Kvartfinalekampen mot Ungarn hadde et seertall på 676.000 i snitt. På det meste fulgte 939.000 de norske håndballguttas vei til semifinale. Og det er all grunn til å tro at det tallet blir slått fredag kveld. Interessen minner mye om den som har vært rundt håndballjentene i en årrekke.

– Håndballjentene dominerer på ratinglistene etter å ha ligget i verdenstoppen i mange år, men det er historieløst å hevde at gutta har færre seere. Under kvartfinalen mot Ungarn var det på det meste 939.000 seere som så på. Håndballgutta har hatt høye tall tidligere også i mesterskap der de har snust på semifinale, men de har aldri kommet så langt som nå i et VM, sier Espeland.

Den mest sette håndballkampen på TV er kvinnefinalen i 2011 med over 1,6 millioner seere (TV 2). For ett år siden var det TV3 som viste herrenes håndball-EM, og da ble det satt ny rekord i semifinalen mellom Norge og Tyskland (1.080.000). Det tallet håper TV 2 å slå fredag, men minuset er at det konkurreres med «Gullrekken» på NRK.

Vil danke ut Gullrekken

Håndballgutta selv er ikke i tvil om hva det norske folk bør velge.

– NRK og Gullrekken eller TV 2 og VM, Sander Sagosen?

– Det er vel ikke tvil det? Alle skal se på TV 2 da, sier han.

– Men folk er jo glad i Gullrekken sin?

– Ja ja, men vi skaper ny gullrekke nå.

– Dere nådde 1,08 millioner mot Tyskland i fjor. Det var TV3. Hva kan dere håpe på nå?

– Nå er ikke jeg ekspert på TV-tall, men vi håper vi kan komme opp og lukte på der hvor håndballjentene ligger når de spiller mesterskap.

– Det er ingen grunn til at dere ikke skal ligge der?

– Nå spiller vi semifinale i VM, og det er en fredagskveld der alle sitter godt plantet i sofaen og nyter en god TV-serie eller film. Så de kan like gjerne se god TV-håndball, sier Sagosen.

Bjarte Myrhol er selvsagt helt enig.

– Det er vel ikke tvil. Nå skal vi spille en historisk VM-semi. Vi skal klare å kvale for finale. Det er noe det norske folk bør få med seg, sier landslagskapteinen.

Joakim Hykkerud håper å by på god fredagsunderholdning.

– Fredag kveld kvart på ni? Det er det perfekte vorspielet for folk, er det ikke? Så er det opp til oss å gjøre det til nettopp det.

NRK og fotball topper listen

Vi har innhentet oversikten over de mest sette sportsprogrammene på NRK, TV 2, MTG-kanalene (TV3) og Discovery (TVNorge). Ikke overraskende er det statskanalen NRK som har hatt de aller høyeste seertallene gjennom tidene.

Her er de mest sette sportsprogrammene (snitt):

NRK:

1: Norge–Mexico, fotball-VM 1994: 2.139.000 seere

2: Italia–Norge, fotball-VM 1994: 2.044.000

3: England–Norge, VM-kvalik fotball 1992: 2.028.000

TV 2:

1: Frankrike–Norge, finale håndball-VM kvinner 2011: 1.619.000

2: Nederland–Norge, finale håndball-VM kvinner 2015: 1.535.000

3: Norge–Romania, semifinale håndball-VM kvinner 2015: 1.476.000

TVNorge:

1: Norge–Ungarn, EM-playoff fotball 2015: 1.060.000

2: Ungarn–Norge, EM-playoff fotball 2015: 951.000

TV3: