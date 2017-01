Håndballgutta klare for historisk semifinale: - Nå kan alt skje

Norge 31–28 Ungarn

Espen Lie Hansen og Norge kjørte rundt med Ungarn på vei mot semifinale i håndball-VM. Etter 31–28-seieren venter nå Paris og 18.000 tilskuere i Bercy-hallen.

– Det er veldig deilig. Det er fint i Paris, sier en leende Lie Hansen til TV 2.

– Vi fikk en god start og de klarte aldri å hente oss igjen. De er bedre i noen perioder, men vi hadde såpass bra forsprang, sier han videre.

Kjørte på

Lie Hansen terroriserte ungarerne fra første kast. Dermed var det langt på vei avgjort allerede på under ti minutter.

Et tungt Ungarn ble også et lett bytte for Norges forsvar, som ga keeper Torbjørn Bergerud god hjelp. 22-åringen var meget bra i store deler av oppgjøret.

Det var klasseforskjell på lagene. 6–1 ble etter hvert til 9–3 og 11–4. 17–10 ved pause gjorde at spenningen var helt borte.

Ungarn-keeper Roland Mikler har tidligere stoppet Norge flere ganger. Han ble skutt helt ut av målet i OL-hallen i Albertville.

– For en start på matchen. Gutta er så sultne og får en fantastisk start. Fantastisk moro. Nå er jeg bare vanvittig glad, sier Christian Berge til TV 2.

Best?

Kan noen andre i VM matche Norges løpskraft og fysiske form? Det virker ikke slik. Og med det i ryggen, er det ikke lenger snakk om medalje.

Det er gullet som gjelder for laget til Christian Berge.

Norge har hatt en lett vei i cupspillet. Verken Makedonia eller Ungarn er i nærheten av medaljeklasse.

Bare 28–31-kampen mot Frankrike har hittil gitt norsk tap i VM. Der var de iranske dommerne svært hjemmevennlige, og den kampen viste at de norske gutta kan slå alle på en god dag.

Paris neste

Vinner Norge også semifinalen, blir det finale søndag med avkast 17.45. Med semifinaletap, som i fjorårets EM etter ekstraomganger mot Tyskland, går bronsekampen lørdag 20.45.

Norge har aldri tatt medalje i et håndballmesterskap for menn. Nå ligger det aller meste til rette for at det skal skje.

– Nå er vi i en semifinale og da kan alt skje, sier Lie Hansen.

Og norsk gull er det ikke lenger mulig å utelukke.

– I EM i fjor stoppet det i semifinalen. Det skal det ikke gjøre denne gangen, sier Berge.

