Håndballherrene ned på jorden: Frankrikes veterankeeper (40) stengte buret

FRANKRIKE - NORGE 28–24 (13-10)

– Vi gikk ikke hundre prosent for det i dag. 2. omgang var bedre, selv om vi fikk en dårlig start på omgangen, sier Norges landslagssjef Christian Berge til TV3.

– Vi bommet på litt for mange klare sjanser. Det har man ikke råd til mot et lag som Frankrike, sier Berge,

Regjerende verdensmester Frankrike var lysten på revansj etter onsdagens 30-35-tap mot Norge i Oslo Spektrum.

Men det var Berges mannskap som åpnet best også i lørdagens EM-kvalikretur i Clermont-Ferrand. Norge ledet helt til midtveis i 1. omgang, da Frankrike gikk opp i 7-6.

Frankrikes veteranmålvakt Thierry Omeyer viste verdensklasse i 1. omgang, kombinert med at Norge ble for puslete i avslutningene. På det meste ledet Frankrike med fire mål, og til pause sto det 13-10.

Dermed var det fortsatt en viss spenning foran den andre omgangen.

Rollene snudd

I Spektrum onsdag kveld lekte Sander Sagosen seg med keeper Omeyer, men i returkampen i Frankrike var det 40-åringen som gikk seirende ut.

Omeyer har bestemt seg for å avslutte landslagskarrieren, men han ville ha med seg de viktige kampene mot Norge. Lørdagens kamp ble et verdig punktum.

– Jeg tar av meg hatten for Omeyer, sier Bjarte Myrhol.

I stedet for at Norge skapte spenning, viste Frankrike muskler i 2. omgang. Frankrike åpnet med tre kjappe mål, og det sto 16-10. Da Daniel Narcisse - en annen som slutter på landslaget - la på til 19-12, var det meste av håp i realiteten ute for Norge.

Norge avsluttet bra og kjempet seg tre mål bak med fire minutter igjen å spille. Men Frankrike kontrollerte inn til 28–24-seier.

– Vi er skuffet over prestasjonen vår i dag. Vi fikk ikke kampen inn i det sporet vi ønsket, sier Bjarte Myrhol til TV3.

Kjemper med Litauen

Norges neste kamp i EM-kvaliken spilles 14. juni mot Belgia. Tre dager senere venter Litauen.

De to beste går til EM-sluttspillet i Kroatia i januar neste år.

Trolig blir det en kamp mellom Norge og Litauen om 2. plassen bak Frankrike.