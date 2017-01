Helten møtt av kaos da han sjekket sosiale medier

PARIS (adressa.no): Det er nemlig ikke fritt for at man er noe høyt oppe etter å ha stått for strafferedningen som sikrer ekstraomgangene i en semifinale i et håndball-VM.

I hvert fall ikke når de samme ekstraomgangene ender med finaleplass, slik som da Norge til slutt slo Kroatia 28–25 fredag kveld.

Stort presseoppmøte

Altså er det til å forstå at Torbjørn Bergerud, som stoppet Zlatko Horvats straffe med sin venstre kneskål som det siste som skjedde i ordinær tid, hadde adrenalin til langt over ørene sent fredag kveld.

– Det tok lang tid før jeg sovnet. Klokken var vel nærmere fire før jeg klarte å falle ordentlig til ro, så det har vel blitt omkring fire timer søvn, tenker jeg, sier Bergerud til adressa.no.

Sammen med Sander Sagosen, Bjarte Myrhol, Espen Lie Hansen, Kent Robin Tønnesen, Joakim Hykkerud og landslagssjef Christian Berge møtte 22-åringen et stort pressekorps på spillerhotellet i Paris lørdag ettermiddag.

I tillegg til norske journalister og fotografer var også danske og franske tv-team og journalister ivrige på å få høre om semifinaleopplevelsen og oppladningen til den store finalen mot Frankrike søndag kveld.

Den første mesterskapsfinalen i norsk herrehåndballs historie.

Ukjent type

Det gjør da også at det har kokt bra på sosiale medier i tiden etter semifinaletriumfen. Det har også Bergerud fått med seg.

– Der var det kaos. Det var mange varsler, ikke tvil om det. Men det er stas, det, sier han med et smil.

For mange hadde han et ukjent navn før VM startet med seieren over Polen i Nantes for mer enn to uker siden. Nå er han på alles lepper.

– Det er nytt. En ny opplevelse for meg. Men igjen; det er vanvittig morsomt og hyggelig med alle meldinger og tilbakemeldinger. Det er bare utrolig morsomt, egentlig, sier han.

– Hvor mange venneforespørsler har du fått?

– Det kan vel være hundre eller noe sånt.

Blir ikke mye større

Selv om Bergerud bare fikk seg fire timer søvn natt til lørdag er han ikke bekymret for at det skal gå ut over energinivået frem mot karrierens største kamp søndag kveld.

Han er sikker på at han vil få sove nok uansett.

Nå bare nyter han å være i VM-finalen.

– Den blir veldig spesiell, sier han om tiden frem mot finaleavkast.

– Vi kan bare komme til den finalen med senkede skuldre og null press, og bare nyte opplevelsen. Det vil være en fantastisk ramme, som det har vært i hele mesterskapet for så vidt. Så blir det noe ekstra når vi skal spille mot franskmennene på deres hjemmebane. Det blir utrolig moro, sier han.

Før den naturlige konklusjonen:

– Det blir ikke så veldig mye større enn det.