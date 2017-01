Her er Myrhols gladmelding til hele Håndball-Norge

NANTES (adressa.no): 34 år er ingen alder. I hvert fall ikke for Bjarte Myrhol. Han har vært meget solid for Norge hittil i VM, og er en av driverne i det norske midtforsvaret.

Samtidig har kapteinen scoret på 16 av 20 avslutninger, og har med det tredje flest mål for Norge.

Vil spille til andre tar over

Onsdag skrev Adresseavisen om hans valg da han sommeren 2015 valgte å trappe ned klubbkarrieren fra den tyske Bundesligaen til dansk toppserie av hensyn til familien. Samtidig forlenget det også landslagskarrieren hans.

TV 2-ekspert Randi Gustad var imidlertid usikker på om Myrhol kom til å være tilgjengelig for landslagssjef Christian Berge også etter årets VM i Frankrike, men den usikkerheten kan hun – og alle andre – nå legge helt til side.

– Ja, det gjør jeg, er nemlig Myrhols raske svar på adressa.nos spørsmål om han kommer til å fortsette.

– Hvor lenge da?

– Det vet jeg ikke. Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker å spille på landslaget helt til jeg ikke er god nok. Jeg håper det kan bli utviklingen senere også, at man spiller til andre kommer og tar over plassen. Det er det som er mine tanker, sier han.

- Synd jeg ikke er 28

Landslagssjef Berge er tydelig på at alder ikke spiller noen rolle for ham. Alt handler om spillerne er gode nok eller ikke.

Det er så definitivt Myrhol per nå.

– Jeg tror han trives veldig godt med det løpet som er lagt for ham, og vi vil ha med Bjarte så lenge som mulig. Han er en av dem som alltid går fremst i krigen og drar med seg laget. Han er vår kaptein, så det er viktig å ha ham med, sier trønderen.

Det umiddelbare svaret fra kapteinen er at sjefen har helt rett.

– Dette er kjempemorsomt. Jeg har veldig lyst til å være med denne gjengen videre. Det er litt synd at jeg ikke er 28 år, for jeg tror det er en stor fremtid i denne gruppen her, sier han.

Har OL i bakhodet

Dermed blir ikke landslagsslutt for Myrhol nå. Nylig har han dessuten skrevet under en ny avtale med danske Skjern. Den varer til sommeren 2020. Da avholdes også sommer-OL i Japan.

– Er det tilfeldig lengde på kontrakten?

– Det er egentlig litt tilfeldig, men jeg ser at det er ting som skjer i 2020 som kunne vært spennende å få med seg også, sier strekspilleren, som likevel påpeker at det ikke er det han tenker mest på om dagen.

Myrhol har flere ganger vært tydelig på at det er en virkelig stor drøm for ham å få spille i et OL. Da Norge mislyktes i kvaliken til Rio-OL i fjor var veteranen skrekkelig langt nede.

– Dette er meget tungt. Dette er OL-sjansen som glapp, sa han til VG da.

Men holder Myrhol nivået i danske Skjern frem til kontrakten løper ut vil han etter alt å dømme også være med i landslagsdiskusjonen.

– Ja, det får tiden vise. Jeg skal sørge for å være best mulig så lenge som mulig. Så får vi se hvor gode konkurrentene mine blir, sier han.

Fysisk sett er det i hvert fall fint lite som plager.

– Jeg er blitt relativt rutinert på å gjøre de riktige tingene også, og det synes jeg går bra. Jeg har ikke stått over en trening til nå denne sesongen, og jeg tenker mye på å holde meg frisk, sier han.